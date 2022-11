Une dizaine de séries financées par la SODEC

Classé secret, Complètement Lycée et Une affaire criminelle font partie des séries qui recevront, pour leur deuxième saison, un coup de pouce de la SODEC.

En tout, une dizaine de projets de séries obtiendront un soutien financier de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), dans le cadre de son programme d’aide à la production télévisuelle. Ce programme vise à augmenter le potentiel commercial et la compétitivité des productions francophones hors Québec, en plus de «favoriser la production de propriété intellectuelle québécoise de haut niveau».

Sur la liste se trouve entre autres la nouveauté de Fabienne Larouche et de ses coauteurs Michel Trudeau et Anita Rowan, Les révoltés, ainsi que la très attendue dramédie À propos d’Antoine, inspirée de la vie de l’autrice Cathleen Rouleau. Ces deux nouveautés sont destinées à Club illico.

La SODEC accorde également des sous pour la deuxième saison de «Comme des têtes pas de poule» (Télé-Québec et Club illico), pour «Société Distincte», qui racontera l’histoire d’un ufologue cherchant à retrouver son frère disparu depuis une quinzaine d’années (Club illico) et pour l’adaptation télévisuelle des polars de Jean Lemieux, «Détective Surprenant» (Club illico).

Attendue sur Crave pour le mois de mai 2023, «Bon matin Chuck», la première dramédie de Jean-François Rivard sans son complice des dernières années François Létourneau – avec qui il a créé «Série noire», «Les invincibles» et «C’est comme ça que je t’aime» – a aussi obtenu l’appui financier de la SODEC. L’émission jeunesse de Radio-Canada «Mini-Jean et Mini-Bulle», avec les voix de Ludivine Reding, Bernard Fortin, Anne Dorval et Adib Alkhalidey, complète la liste.