Baseball majeur: Quatre joueurs autonomes qui feront saliver les équipes

Encore cette année, plusieurs équipes du baseball majeur sortiront le chéquier afin d’attirer certaines des plus grosses pointures disponibles sur le marché des joueurs autonomes.

Même si l’identité exacte des joueurs concernés est connue depuis lundi soir, après que certains se soient prévalus ou non des années d’option rattachées à leur contrat, ces derniers ne peuvent pas apposer leur signature au bas d’un contrat avant jeudi, date officielle de l’ouverture du marché des joueurs autonomes. Voici quatre joueurs qui pourraient obtenir un nouveau chèque de paie très élevé.

Aaron Judge, voltigeur

Aaron Judge est sans aucun doute la pépite d’or de cette classe de joueurs sans contrat. Tous les yeux seront rivés sur le grand gaillard, à savoir s’il restera avec les Yankees de New York ou s’il les quittera, après avoir été hué en séries éliminatoires au terme d’une campagne où il a établi un record pour le plus grand nombre de circuits par un joueur de la Ligue américaine, avec 62.

Le natif de la Californie pourrait bien décider de retourner à la maison après avoir connu une saison de rêve lors de laquelle il a aussi dominé au niveau des buts sur balles (111), des points produits (131), des points marqués (133) et plusieurs autres catégories offensives.

Judge devrait empocher quelques centaines de millions de dollars, lui qui aurait refusé un pacte de sept ans, d’une valeur de 213,5 millions $, de la part des Yankees avant le début de la saison 2022.

Jacob deGrom, lanceur

Jacob deGrom a très peu joué dans les dernières années en raison de blessures au coude et à l’épaule, mais les équipes à la recherche d’un as lanceur n’hésiteront pas à dérouler le tapis rouge pour lui. Même s’il a eu l’une de ses pires saisons en carrière en 2022, l’artilleur de 34 ans a maintenu une fiche gagnante de 5-4 et une moyenne de points mérités respectable de 3,08.

Le double gagnant du trophée Cy-Young, remis annuellement au meilleur lanceur de chaque ligue, a tout de même enregistré sa meilleure en carrière au niveau de la moyenne de retraits sur des prises par tranche de neuf manches (14,3).

Trea Turner, arrêt-court

Trea Turner est la meilleure option au poste d’arrêt-court, l’une des positions les plus importantes défensivement, parmi une classe bien garnie à cet endroit du diamant. L’athlète de 29 ans se démarque notamment par sa grande polyvalence. C’est d’ailleurs ces nombreux talents qui avaient intéressé les Dodgers de Los Angeles à faire son acquisition des Nationals de Washington, en 2021, campagne lors de laquelle il avait mené le baseball majeur au niveau des coups sûrs (195) et de la moyenne au bâton (,328).

Athlète très rapide, il est aussi en mesure de voler des buts, lui qui l’a fait 27 fois en 2022, en plus de mener la Nationale à deux reprises dans sa carrière, soit en 2018 (43) et 2021 (32).

Xander Bogaerts, arrêt-court

Xander Bogaerts est l’un des nombreux joueurs d'arrêt-court qui pourraient être contemplés par les équipes qui n’obtiendront pas Turner. L’ancien des Red Sox de Boston a maintenu une excellente moyenne au bâton de ,307, cognant 15 circuits en plus de produire 73 points. Nommé quatre fois au match des étoiles dans sa carrière, il apportera assurément de fiers services à sa nouvelle équipe.

Mentions honorables:

Avec plus d’une centaine de joueurs qui deviendront joueurs autonomes, il est normal qu’ils ne se retrouvent pas tous sur cette liste. Voici quelques-uns de ceux qui feront aussi sauter la banque :

Carlos Correa (arrêt-court), Dansby Swanson (arrêt-court), Brandon Nimmo (voltigeur), Jose Abreu (premier but), Willson Contreras (receveur), Carlos Rodon (lanceur), Chris Bassitt (lanceur), Tyler Anderson (lanceur), Jameson Taillon (lanceur), Noah Syndergaard (lanceur), Clayton Kershaw (lanceur)