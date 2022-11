«Canada’s drag race»: Justin Trudeau comme juge invité

Le premier ministre Justin Trudeau assistera Brooke Lynn Hytes, Brad Goreski et Traci Melchor à titre de juge invité à Canada’s Drag Race: Canada vs. The World.

Il s’agit du premier homme d’État à participer à une variante de la compétition de drag. Dans une bande-annonce dévoilée mardi, on peut y apercevoir le premier ministre du Canada faire son entrée dans le «werkroom» avec un large sourire.

Parmi les autres juges invités à cette première saison internationale, notons entre autres la journaliste de mode Jeanne Beker, la gagnante de la saison 4 de «Rupaul’s Drag Race All Stars» Monét X Change, la gagnant de la première saison de «Canada’s Drag Race: que la meilleure gagne» Priyanka et l’auteur Gary Janetti.

Anjulie, Hollywood Jade, Joe Zee et Sarain Fox se joindront eux aussi à la table des juges.

Rappelons que Rita Baga, Silky Nutmeg Ganache, Stephanie Prince, Vanity Milan, Victoria Scone, Anita Wigl’it, Icesis Couture, Kendall Gender et Ra’Jah O’Hara sont les neuf participantes qui s’affronteront dans cette édition.

Un nouvel épisode de la série «Canada’s Drag Race: Canada vs. The World» sera disponible sur Crave chaque vendredi à 21h, dès le 18 novembre.