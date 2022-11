Des recours pour les femmes exposées sur Instagram à Trois-Rivières

La crise que traverse l’équipe de hockey universitaire des Patriotes de Trois-Rivières, où un des joueurs aurait créé un compte Instagram pour juger le physique des femmes, peut avoir de lourdes conséquences.

• À lire aussi: La claque au visage de Jakob Pelletier

• À lire aussi: Lévis: le maire Lehouillier annonce 3 M$ pour rénover l’aréna André Lacroix

Rappelons que les photos, les noms ainsi que les informations personnelles comme la nationalité ou la date de naissance de plusieurs femmes ont été dévoilés par un joueur de l’équipe, sans leur accord.

Le fait de publier des photos de jeunes femmes sans leur consentement sur les réseaux sociaux n'est toutefois pas passible d'accusations criminelles.

Sur le campus, des étudiants rencontrés par TVA Nouvelles ont été catégoriques : le geste était très maladroit, voire inadmissible.

«Tu pourrais l'enlever de l'équipe de hockey ou je ne sais pas mais ça prend une conséquence. Ça ne se fait pas de faire ça», a mentionné une étudiante.

«Ce n'est aucunement acceptable. Tout le monde a le droit d'avoir leur vie privée et chaque acte que la personne fait avec une dame ne doit pas être exposé aux autres», a ajouté un autre étudiant.

Le geste en soi n'est pas criminel. Avec les nouvelles façons d'agresser, d'harceler ou de violenter sexuellement, le système judiciaire aurait toutefois pris du retard, selon une avocate.

«On se retrouve en fait à être dans l'incapacité de sanctionner des agissements comme mettre une photo avec des commentaires dégradants. Le droit n'est pas encore arrivé à venir réglementer les comportements sur les réseaux sociaux entre autres», a expliqué l’avocate et directrice de programme en violences conjugales et sexuelles chez Juripop, Me Justine Fortin.

«Au CALACS, on considère que c'est une forme d'agression à caractères sexuels commise par les réseaux sociaux considérant les intentions et les conséquences sur les victimes», a renchéri une intervenante du CALACS Trois-Rivières, Marie-Soleil Desrosiers.

«Ce n'est pas parce qu'elle ne cadre pas dans le code criminel que c'est moins une violence à caractères sexuels. C'est un trauma pour ces femmes et elles devront réapprendre à vivre avec leur image d'elles-mêmes, avec leur estime d'elles-mêmes», a ajouté Me Fortin.

Un recours civil pourrait être entamé dans ce cas-ci par les présumées victimes, mais les coûts sont élevés.

Pour l'instant, aucune plainte officielle n'a encore été déposées à l'Université du Québec à Trois-Rivières, bien que des démarches, elles, ont été entamées.

Le joueur impliqué est toujours sous le coup d'une suspension administrative temporaire le temps du déroulement de l'enquête.