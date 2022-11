Disney sur glace au Centre Vidéotron en mars 2023

Les patineurs de Disney sur glace et les familles de Québec ont de nouveau rendez-vous pendant la semaine de relâche scolaire en 2023.

Cette fois, le géant mondial du divertissement débarquera avec le spectacle Tous héros, une production qui met notamment en vedette les personnages de La reine des neiges, Moana et Raiponce, et que les jeunes pourront découvrir lors de six représentations, du 3 au 6 mars 2023.

Les billets seront mis en vente le 15 novembre, à 10h.