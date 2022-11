«Dossiers non résolus»: Kathy Reichs enquête sur le choc post-traumatique des militaires

Fidèle au rendez-vous, toujours excellente, l’écrivaine et anthropologue judiciaire américaine Kathy Reichs propose cet automne Dossiers non résolus. Cette nouvelle enquête de Tempe Brennan est un récit de vengeance. Dans cette histoire où les gestes sordides de personnes désaxées sont dévoilés, il n’y aura qu’un seul moyen pour désarmer une menace terrible qui plane : revisiter le passé. Et cela se fera de diverses façons. Tempe devra aussi offrir un soutien inconditionnel à sa fille Katy, qui a quitté l’armée mais soigne comme elle le peut des blessures invisibles.

L’hiver est arrivé en Caroline du Nord et la saison froide s’accompagne d’une baisse marquée de la criminalité. Tempe Brennan profite d’un horaire moins chargé pour passer le plus de temps possible avec sa fille Katy.

Elle est nouvellement retournée à la vie civile après avoir quitté son travail dans l’armée. Un soir, chez Tempe, elles découvrent un colis non attendu sur le perron. Et à l’intérieur, un globe oculaire humain, fraîchement prélevé, où sont gravées des coordonnées GPS. Celles-ci conduisent à un monastère bénédictin où une autre découverte macabre les attend.

Un peu plus tard, un autre dossier est porté à l’attention de Tempe : on a retrouvé un cadavre momifié dans un parc d’État. Immanquablement, le niveau de stress de Tempe commence à monter. Il ne semble pas y avoir de lien entre les meurtres découverts, mais chacun imite, d’une manière ou d’une autre, un homicide que Tempe avait dû analyser, plus tôt dans sa carrière. À tort ou à raison, elle se sent bizarrement ciblée.

Déjà la 21e enquête!

Kathy Reichs, en entrevue, explique comment elle a revisité le passé et ses romans précédents pour écrire cette 21e enquête – vraiment exceptionnelle – de Tempe Brennan.

«Ce roman m’a demandé beaucoup de recherches puisqu’il a fallu que je relise mes romans précédents. J’avais l’idée d’écrire sur un assassin qui copierait des cas qui se sont déjà produits dans le passé. La question est de savoir qui fait cela, et pourquoi.»

Elle n’a pas ménagé ses heures de recherche. «Je voulais que chaque petit détail soit correct. Si j’écris, par exemple, qu’une personne a les yeux bleus dans le douzième tome, j’ai intérêt à écrire la même chose dans le vingtième tome, sinon les lecteurs vont s’en rendre compte.»

Cela lui a plu, même si c’était un long processus. «C’était intéressant de revoir mes romans précédents! Quelquefois, je trouvais des passages que j’aimais beaucoup. D’autres fois, je me disais, oh boy, j’ai vraiment poussé la métaphore un peu loin!»

«Je me disais que les lecteurs réguliers apprécieraient cette nouvelle enquête, et qu’en plus, ils chercheraient à découvrir de quel roman je tirais les cas dont je parle. Je trouvais aussi que c’était une bonne façon de présenter la série à mes nouveaux lecteurs, en faisant des clins d’œil aux romans précédents.»

Des vétérans amochés

Dans Dossiers non résolus, Tempe Brennan s’aperçoit que sa fille Katy, qui vient de quitter l’armée, a besoin d’aide. Tempe l’aime et veut vraiment lui apporter du soutien.

«Je voulais mettre en lumière le syndrome du choc post-traumatique et les problèmes auxquels les militaires doivent faire face lorsqu’ils reviennent de missions ou après leur service outre-mer. Je voulais voir ce qui était offert aux troupes aux prises avec ce syndrome. J’ai pu le faire à travers le personnage de Katy.»

C’est un problème important, à son avis? «Je soupçonne que c’est un problème courant. Je ne sais pas si tout le monde a accès à une forme d’aide. Elle est disponible : du soutien médical et psychologique est offert. Mais parfois, les gens hésitent à demander de l’aide.»

Kathy Reichs souligne d’ailleurs, dans son livre, que des milliers d’itinérants américains sont des vétérans.