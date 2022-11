Est-ce que les parcs à chiens ne devraient pas respecter certaines règles?

Je suis la nouvelle propriétaire d’un petit toutou que j’adore. Je l’ai acheté pendant la pandémie, à une époque où je socialisais très peu. Je me contentais donc de le promener autour de la maison et dans le parc au coin de ma rue. Petit à petit, je me suis mise à le promener un peu plus loin dans le quartier, ce qui m’a permis de découvrir qu’il y avait un parc à chiens à quelques rues de chez moi. Le problème, c’est que comme tout le monde enlève la laisse de son chien dans le parc, les gros comme les petits chiens sont en liberté et se sautent les uns sur les autres sans se soucier des différences de taille. Ça me fait tellement peur pour mon toutou que je n’y vais plus à cause de ça et que ça prive mon chien de courir à sa guise une fois de temps en temps. Pourquoi pas des jours avec laisse et d’autres sans laisse dans tous les parcs à chiens ?

Une qui veut protéger son petit

Je pense que vous avez peur pour rien. Renseignez-vous auprès de votre vétérinaire, qui vous rassurera sur la capacité de votre petit chien à croiser de gros chiens sans crainte.