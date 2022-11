Gaspésie: La SOPFEU en renfort pour combattre l’incendie de Mont-Saint-Pierre

L’artillerie lourde a été déployée mardi en Gaspésie afin de combattre un feu de forêt en montagne possiblement allumé par la foudre lundi après-midi à Mont-Saint-Pierre.

Un avion-citerne de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a commencé à arroser en mi-journée les 7 hectares ravagés depuis la veille, soit l’équivalent de 16 terrains de football américain.

«Si on regarde le nombre d’incendies qu’on a depuis le début novembre, pour aller à une année où on en a eu un peu plus, il faut aller dans les années 1980. Ça remonte à très loin», mentionne la porte-parole de la SOPFEU, Isabelle Gariépy.

Une quinzaine de pompiers forestiers se trouvent au sol pour venir à bout du feu, avec l’appui des pompiers municipaux.

«On continue d’amener des pompiers forestiers sur le secteur. Les travaux au sol vont se poursuivre et l’avion-citerne travaillera dans le but de contenir l’incendie», explique Mme Gariépy.

Malgré le vent d’ouest qui souffle en rafale à quelque 60 kilomètres à l’heure, l’intervention des équipes est possible.

«On peut travailler autant au niveau terrestre qu’aérien. On continue de regarder comment on travaille avec la température et d’élaborer nos stratégies en lien avec la météo», raconte la porte-parole.

Les quelques résidences situées à proximité ne sont pas en danger alors que les pompiers concentrent leurs efforts sur la montagne.

Le feu fait rage à environ un demi-kilomètre au sud du site de lancement de delta-planes sur la montagne. Mont-Saint-Pierre est un endroit prisé par les amateurs de vol libre.