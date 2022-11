Vainqueur dans l’adversité

Jumelé à Sean Monahan et Evgenii Dadonov, o n ne la pas vu du match Martin St-Louis lui avait confié le rôle de pointeur sur lattaque massive Lors du seul avantage numérique du Canadien, il a commis un revirement qui a mené à léchappée, puis au tir de punition de Dylan Larkin

Mike Hoffman a été la bougie dallumage en attaque avec ses deux buts Toutefois, le Tricolore naurait pas connu le même sort sans une sortie inspirée de Jake Allen Pour un deuxième match consécutif, il a fait face à plus de 40 tirs

Première période

1-Mon: Mike Hoffman (2) (Gallagher, Harris)5:41

2-Det: Austin Czarnik (1) (Kubalik, Copp)16:29

3-Mon: Mike Hoffman (3) (Gallagher, Dvorak)19:44

Punitions: Xhekaj (Mon) 7:11, Copp (Det) 11:23



Deuxième période

Aucun but



Punitions: Harris (Mon) 8:07, Guhle (Mon) 10:21, Savard (Mon) 16:58, Savard (Mon) 20:00

Troisième période

4-Det: Lucas Raymond (5) (Suter, Hronek)10:37

Punitions: Slafkovsky (Mon) (purgée par Brendan Gallagher) (maj et inc) 14:28, Soderblom (Det) 16:26

Prolongation

Aucun but

Punitions: Punition: Hoffman (Mon) 4:38

Fusillade

Montréal gagne par 2 à 1Montréal (2): Caufield (but), Suzuki (but), Drouin (raté) Detroit (1): Raymond (raté), Perron (but), Larkin (raté)

Tirs au but

Montréal 8 - 9 - 12 - 4 - 33Detroit 16 - 14 - 10 - 3 - 43

Gardiens:

Mon: Jake Allen (G, 4-5-0) Det: Ville Husso (PP, 5-1-2)

Avantages numériques:

Mon: 0 en 1, Det: 0 en 7

Arbitres:

Graham Skilliter, Michael Markovic

Juges de lignes:

CJ Murray, Kyle Flemington

ASSISTANCE:

17 033