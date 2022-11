«On était deux âmes perdues»: découvrez la femme derrière Hubert Lenoir

Elle a pris la pose comme un Félix sur la scène du gala de l’ADISQ, dimanche dernier, juste avant qu’Hubert Lenoir fasse l’un de ses discours de remerciement. Fidèle complice du chanteur depuis près de dix ans, Noémie D. Leclerc est de tous ses projets, souvent dans l’ombre. « On s’est sauvés, Hubert et moi. On était deux âmes perdues », dit la femme de 26 ans sur son meilleur ami.

• À lire aussi: 44e Gala de l'ADISQ: Tour du chapeau pour Lenoir

• À lire aussi: 44e Gala de l'ADISQ: le noir à l’honneur

• À lire aussi: Revivez quatre malaises du Gala de l’ADISQ

« Je lui dois tout », nous avait répondu Hubert Lenoir en entrevue quand on l’avait questionné sur Noémie D. Leclerc. Et il n’exagérait pas vraiment.

PHOTO AGENCE QMI, JOEL LEMAY

Le premier album que l’auteur-compositeur a sorti, Darlène en 2018, c’est Noémie qui l’a financé avec ses propres économies. « J’ai travaillé de l’âge de 15 à 18 ans au McDonald’s du boulevard Sainte-Anne [à Québec], raconte Noémie au Journal. Toutes mes paies, je les divisais en deux. La moitié allait dans un compte d’épargne. J’ai pris tout cet argent accumulé pour financer Darlène. »

Noémie avait rencontré Hubert pour la première fois cinq ans plus tôt, alors qu’il faisait un spectacle au défunt Cercle, à Québec. « Il était tellement spécial, tellement différent. Il avait toute la confiance en lui imaginable, se souvient-elle. [...] Je me rappelle être tombée en amour directement avec lui. J’ai eu un coup de foudre, complet, total, immédiat. »

Après s’être perdus de vue, ils allaient se croiser par hasard, la même année, sur les plaines d’Abraham pendant le concert de Paul McCartney. « Je pense qu’on a pris ça pour un signe. On ne s’est jamais lâchés après. [...] On a compris vraiment rapidement qu’on était des âmes sœurs parce qu’on était fondamentalement des artistes et qu’on se comprenait dans le genre d’art qu’on voulait faire. »

Photo Courtoisie Noémie D. Leclerc

Grosse surprise

En 2018, quand est venu le temps de financer Darlène, Noémie D. Leclerc n’a pas hésité. « À cette époque-là, je n’avais vraiment aucun argent », dit Hubert.

L’album a coûté 7000$ à produire et a lancé la carrière du chanteur. Mais à l’époque, le disque ne devait servir que de trame sonore pour le livre Darlène, que Noémie avait écrit. « C’était vraiment une grosse surprise, dit-elle. On n’avait pas de plan. »

On connaît la suite. Darlène allait remporter 4 Félix. Quatre ans plus tard, Hubert sortait son deuxième disque, PICTURA DE IPSE : Musique directe, qui a reçu un total de 7 Félix.

Toutes les photos officielles, tous les vidéoclips d’Hubert Lenoir, c’est Noémie qui les a faits. Après avoir fait une session au cégep en littérature, elle s’est tournée vers le cinéma. Elle se considère comme une autodidacte et aimerait bien réaliser des films un jour.

Photo d'archives, Agence QMI

Pas d’appel de la scène

Dans la nouvelle tournée d’Hubert, Noémie l’accompagne sur scène avec une caméra vidéo qui retransmet des images en direct. Puisqu’elle est si étroitement associée au chanteur, a-t-il déjà été envisagé qu’elle forme un duo avec lui?

« Je ne veux pas faire de scène dans la vie. Ce n’est pas mon appel, répond-elle. Je ne joue pas non plus d’instrument. J’ai toujours voulu être derrière les projecteurs. [...] Dans chaque événement, il y a toujours un gars qui vient me dire, de façon hyper condescendante, que ça paraît que j’ai besoin de m’émanciper. Ça me gosse! J’ai choisi ma place. Je suis extrêmement chanceuse d’avoir la position que j’ai. »

En entrevue il y a quelques jours, Hubert Lenoir nous avait dit que les deux albums qu’il avait lancés dans les dernières années n’étaient que « la pointe de l’iceberg » pour lui et qu’il avait d’autres ambitions pour la suite. Noémie n’est pas surprise de ces propos.

« Hubert, il se lève en plein milieu de la nuit, il ouvre mon cellulaire ou le sien et il enregistre une mélodie à laquelle il a rêvé. Le lendemain matin, on l’écoute et c’est malade! Il a tellement de musique en lui. De la bonne musique qui fait danser, de la musique qui fait vivre. Je pense qu’on va avoir besoin de ça. J’ai tellement hâte d’entendre la prochaine toune qu’il va écrire. Je suis vraiment prête. Je vais être là à tout moment pour lui quand il va avoir besoin de moi. C’est sûr et certain. »