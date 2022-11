Laurentides: un motocycliste de 18 ans lutte pour sa vie

Un motocycliste de 18 ans lutte pour sa vie après une violente collision avec un véhicule lundi soir à La Conception, dans les Hautes-Laurentides.

Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec (SQ) et les services d’urgence ont été appelés vers 22 h 15 à intervenir après une collision survenue sur la route 117, près du kilomètre 124.

Selon les premières informations, les deux véhicules circulaient en direction nord, lorsque le conducteur de la berline a effectué un dépassement autorisé, selon Nicholas Scholtus de la SQ.

Au moment de revenir dans la voie de droite, le véhicule est entré en collision avec le cyclomoteur et son conducteur 18 ans a été violemment éjecté.

La victime qui a subi de graves blessures a été transportée dans un hôpital de la région, avant son transfert dans un centre hospitalier de Montréal où elle repose dans un état critique.

Le conducteur du véhicule, un homme de 23 ans, n’a pas été blessé, mais s’en est sorti avec un choc nerveux.

Les enquêteurs et un reconstitutionniste ont été dépêchés sur les lieux pour tenter de déterminer les causes et les circonstances exactes de l’accident.

L’alcool ne serait pas en cause, en revanche la distraction pourrait avoir joué un rôle dans cette collision, a-t-on ajouté.