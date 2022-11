Lehouillier annonce 3 M$ pour rénover l’aréna André-Lacroix

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, annonce l’injection de 3 millions $ pour la rénovation et l’agrandissement de l’aréna André Lacroix, quelques jours après la sortie de l’ancien joueur de hockey dans Le Journal.

Dans le Journal de dimanche, M. Lacroix, ancienne gloire de l’Association mondiale de hockey, avait fait part de sa déception devant l’état de l’aréna qui porte son nom, à Lauzon, dans l’est de Lévis. Le bâtiment est en réparation et fermé depuis 2020 pour le remplacement de la dalle de béton et des bandes ainsi que du système de réfrigération, mais le reste de l’édifice tarde à être rénové.

Le maire a convoqué mardi les médias pour faire le bilan des investissements dans l’ensemble de ses arénas sur le territoire. M. Lehouillier en a profité pour annoncer un investissement de 3 millions $ dans une phase deux des travaux à André Lacroix.

Ce montant, qui n’avait jamais été dévoilé, sera ajouté au prochain programme triennal d’immobilisation, a assuré M. Lehouillier. La Ville avait déjà dans ses cartons cette phase deux, a-t-il indiqué. La Ville compte aller en appel d’offres en 2023 et réaliser le chantier en 2024.

«Il faut redonner du panache à ces arénas», a souligné M. Lehouillier. En effet, la Ville accordera aussi 2 millions à l’aréna de Bernières pour en rajeunir l’enveloppe.

Parmi les travaux à André Lacroix, la Ville de Lévis prévoit refaire une beauté à l’extérieur, refaire le hall d’entrée pour le rendre «plus spacieux et plus intéressant». Pour ce faire, on devra «agrandir vers l’avant».

Comme le souhaite André Lacroix, qui avait formulé cette demande au maire lui-même et qui avait indiqué au Journal qu’il souhaitait toujours que cela se réalise, «on va récupérer les collections de M. Lacroix». Elles comportent des souvenirs de ses plus belles années de hockeyeur. Elles seront présentées dans une verrière d’exposition. «Le nom de l’aréna va retrouver ses lettres de noblesse», a ajouté M. Lehouillier. En effet, les lettres identifiant l’aréna étaient tombées lors de grands vents et n’avaient jamais été réinstallées.

On fera tout pour maintenir l’aréna ouvert pendant le prochain chantier, a promis le maire.

