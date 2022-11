Les médias traditionnels demeurent la source d’information la plus crédible pour les Canadiens

Plus de la moitié des Canadiens (53 %) continuent de considérer les médias traditionnels comme la source d'information la plus crédible, mais cette confiance a légèrement fléchi au cours des deux dernières années (-7 %), selon un sondage mené par Kaiser & Associés.

Les données montrent que les jeunes Canadiens sont moins susceptibles de croire que les médias traditionnels sont la source d’information la plus crédible (36 %) que ceux âgés de 55 ans et plus (72 %).

La confiance envers certaines sources officielles s’est également effritée. En effet, seulement 34 % des Canadiens considèrent les agences de santé publique comme la source d’information la plus crédible, en baisse de 23 points de pourcentage depuis 2020. La confiance dans l’information publiée par les gouvernements a aussi diminué pour atteindre 29 %, contre 42 % en 2021.

«Alors que l’intégrité décline largement dans de nombreuses sources d’information aujourd’hui, l’écart se creuse entre les entités publiques et gouvernementales et les médias d’information établis», a expliqué Janine Allen, présidente et associée de Kaiser & Associés.

«Les Canadiens restent fidèles aux médias en général en tant que véhicule d’information le plus fiable, cependant, il est important de reconnaître que toutes les démographies ne dépendent pas des mêmes sources. À l’avenir, il sera essentiel de comprendre où les publics cherchent l’information afin de s’assurer qu’ils soient bien rejoints.»

Les balados de plus en plus populaires

Les informations publiées en ligne sont celles qui attirent le plus l’attention des Canadiens (19 %), tandis que 17 % consomment davantage de nouvelles télévisées.

Les personnes âgées de 55 ans et plus ont été plus nombreuses à déclarer s’informer en ligne qu’en 2021 (23 % comparativement à 17 % l’an dernier).

Du côté des jeunes Canadiens (18 à 34 ans), 17 % ont indiqué avoir utilisé de plus en plus les balados pour s’informer au cours de la dernière année. Ils utilisent également les plateformes sociales pour consulter les nouvelles (16 %) et les médias en ligne (16 %).

«Ces données fournissent des informations importantes sur l’état actuel et futur de la nouvelle et du partage d’informations, a ajouté Mme Allen. Elles aident les professionnels des relations publiques et les médias à comprendre comment mieux fournir des informations précises dans un format attrayant pour tous les publics – au moment où ils en ont le plus besoin.»

Le sondage a été mené auprès de 1529 adultes canadiens du 25 au 26 octobre 2022.