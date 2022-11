Les organismes manquent aussi de produits d’hygiène

Les familles dans le besoin sont de plus en plus nombreuses à s’arracher du shampoing, des couches et d’autres articles d’hygiène que les organismes d’aide n’ont pas en quantité suffisante.

« Ça fait environ quatre mois que je viens ici, c’est la première fois que j’arrive à obtenir des couches pour mes enfants, je suis très contente », s’est réjouie Chery Roselene, une maman de deux jumeaux, qui peine à joindre les deux bouts. Le Journal l’a rencontrée au MultiCaf, un organisme d’aide alimentaire de Montréal.

L’intervenante Arielle Laurion, qui y travaille depuis un an et demi, observe que les demandes d’aide alimentaire sont non seulement en hausse, mais que les produits d’hygiène personnelle disparaissent très vite des tablettes.

« On en reçoit de temps à autre des produits d’hygiène et des produits ménagers, mais très rapidement, les tablettes se vident. On a reçu des boîtes de couches, mais on n’en aura plus d’ici trois jours », estime-t-elle.

Familles dans le besoin

Grossesse-secours fait face au même problème avec les nombreuses demandes d’aide. Cet été, l’organisme a vécu un des pires mois.

« On a des demandes et des demandes. En juillet dernier, on a fait 21 dépannages d’urgence. On s’en vient au bout de nos ressources », déplore sa directrice Josiane Robert.

Lait en poudre, couches, vêtements et protection féminine, les besoins ne font que grandir et les coûts qui y sont liés également.

L’organisme qui vient en aide aux familles doit débourser davantage pour renflouer ses tablettes, si bien que ses capacités limitées seront bientôt atteintes.

À la grandeur du Québec

À Montréal, comme ailleurs au Québec, l’impact de l’inflation affecte toutes les classes sociales. Après une rentrée scolaire où les besoins pour les fournitures scolaires ont explosé, La Maison de la Famille du Grand-Portage à Rivière-du-Loup constate que les demandes continuent d’affluer.

« La classe moyenne a été chamboulée par la situation actuelle. Il y a des gens dont on ne se douterait pas qu’ils bénéficient de notre aide. Ce qu’on offre, c’est un temps de dépannage », résume sa directrice France Rousseau.

Par ailleurs, le temps des Fêtes qui arrive à grands pas demandera un effort supplémentaire de la part des organismes pour répondre à la demande qu’on prévoit déjà plus forte que dans les années précédentes.

Le retour de l’épicerie dans les conteneurs

Photo Marianne Langlois

La flambée des prix des aliments pousse de plus en plus de gens à se mettre au dumpster diving (déchétarisme), une pratique qui avait perdu du terrain dans les dernières années.

« Avec les prix qui grimpent de façon intense, plusieurs risquent de s’y remettre », a observé Marion Tétrault-de Bellefeuille adepte du déchétarisme depuis dix ans.

Le déchétarisme consiste à plonger dans les bennes à ordures à la recherche d’aliments encore bons pour la consommation.

« On remarque qu’il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers cette solution, surtout au prix que sont rendus les aliments à l’épicerie », a commenté le membre d’une page Facebook de déchétarisme qui a souhaité demeurer anonyme.

Détresse alimentaire

Le Journal s’est entretenu avec une vingtaine de personnes qui ont confirmé la hausse de cette détresse alimentaire. On observe de plus en plus de gens fouiller dans les poubelles. La majorité des personnes touchées ont préféré garder l’anonymat, par peur du jugement.

Alors que plusieurs commerces mettent des cadenas sur leurs bennes à ordures, d’autres font tout le contraire.

« Il y a des épiceries qui déposent dans des boîtes de carton les invendus comme le pain ou des légumes. C’est accessible. On passe et on prend ce dont on a besoin », a commenté Marion Pétrin, une autre adepte du déchétarisme depuis 2 ans.

Écologique

La récupération alimentaire est également souvent mentionnée comme principale motivation.

« Oui, on est attirés par le dumpster diving pour des raisons économiques, mais dès qu’on commence à en faire, on se rend compte de tout le gaspillage alimentaire », a illustré Marion Tétrault-de Bellefeuille.

Photo courtoisie, Marion Tétrault-de Bellefeuille

Dans les épiceries, nombreux sont les aliments mis de côté à cause de défauts d’emballage ou parce que la date de péremption est dépassée de peu. Pourtant, une clientèle friande de produits à consommer rapidement, ainsi que de fruits et de légumes abîmés est bien présente.