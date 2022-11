Les Petits Frères ont 60 ans

C’est une histoire d’amour avec les aînés du Québec qui dure depuis 1962. Les Petits Frères soufflent ce mois-ci les bougies de leur 60e anniversaire. Chez nous, les Petits Frères de Québec soufflent sur celles de leur 35e anniversaire dans la Capitale-Nationale. Depuis plus de 35 ans, la présence de nombreux bénévoles solidaires a su jouer un rôle important dans la vie de milliers de personnes aînées vivant seules dans la région. Dans la région de la Capitale-Nationale, plus de 280 bénévoles viennent actuellement en aide à 247 Grandes Amies et Grands Amis âgés de 75 ans et plus. Ayant pour mission de contrer l’isolement des personnes seules et isolées du grand âge en créant autour d’elles une famille engagée et fidèle, l’organisme est le seul du genre au Québec à accompagner d’aussi près les personnes aînées jusqu’au bout de la vie. Aujourd’hui, Les Petits Frères sont établis physiquement dans 12 régions et présents dans toute la province grâce au jumelage téléphonique. Renseignements : www.petitsfreres.ca/quebec/

Contrer le décrochage scolaire

La direction de L’Expert Carrossier Rive-Sud s’est sentie interpellée par le décrochage scolaire et elle a posé un geste concret en invitant, pour une 2e année consécutive, les étudiants de la région à poursuivre leurs études afin de réaliser leurs rêves. Deux bourses d’études de 2500 $ étaient offertes. Un comité de sept personnes devait juger et retenir les meilleurs témoignages (parmi les 200 reçus) afin de sélectionner deux gagnants parmi ceux qui ont démontré les efforts déployés en poursuivant leurs études postsecondaires. Sur la photo du haut, de gauche à droite : Jennifer Bernard, responsable du marketing et des réseaux sociaux ; Malcolm Willshire, directeur des opérations ; Marie-Pier Parent, lauréate d’une bourse d’études de 2500 $, et Sylvie Breton, vice-présidente des finances du Groupe CRS. Sur la photo du bas, Sylvie Breton, Malcolm Willshire, Randy Sylvain, lauréat de l’autre bourse d’études de 2500 $, et Jennifer Bernard.

« Meating » réussi !

Quelque 260 personnes ont participé, le 2 novembre, au restaurant Le Blaxton de Lévis (Saint-Romuald), au « Meating » de la relève 2022 au profit du comptoir alimentaire Le Grenier de Lévis. Grâce à l’implication de la présidente d’honneur de la soirée, Caroline Dallaire, PDG de l’entreprise lévisienne PH TECH, et de nombreux partenaires, le comité organisateur a été en mesure de remettre un chèque de 43 000 $. Ce montant aidera Le Grenier dans sa mission, soit d’offrir, en ces temps difficiles, de la nourriture à tous ceux qui en ont besoin. Sur la photo, de gauche à droite : Theresa Monsma, responsable du comité organisateur et membre du CA du Grenier ; Caroline Dallaire, présidente d’honneur, et Yvon Gosselin, président du CA du Grenier.

En souvenir

Le 8 novembre 1952. Dix ans jour pour jour après avoir marqué son premier but dans la LNH, Maurice Richard (photo) devient le meneur de tous les temps de la Ligue lorsqu'il marque le 325e de sa carrière lors de la victoire 6-4 des Canadiens de Montréal contre les Blackhawks de Chicago au Forum. Richard prend sa retraite en 1960 avec 544 buts, une marque qui sera battue en 1963 par Gordie Howe.

Anniversaires

François Bonnardel (photo), député de Granby (CAQ), ministre de la Sécurité publique, 55 ans...Anne Dorval, comédienne (Les Parent) et actrice (Mommy)), 62 ans...Bertrand Turmel, artiste peintre et promoteur du Symposium Plaines Couleurs des Plaines d'Abraham...Denys Durocher, LCS/ ventes et développement, 68 ans...Bonnie Raitt, chanteuse américaine, 73 ans...Lise Watier, fabricante de produits de beauté, 80 ans...Alain Delon, acteur français, 87 ans.

Disparus

Le 8 novembre 2021 : Franck Olivier (photo), 73 ans, chanteur belge installé au Québec depuis les années 1980... 2020 : Alex Trebek, 80 ans, animateur du jeu télévisé «Jeopardy » de 1984 à 2020... 2020. Howie Meeker, 97 ans, quatre fois champion de la Coupe Stanley avec les Maple Leafs de Toronto et par la suite analyste pour « Hockey Night in Canada » ... 2019 : Jackie Moore, 73 ans, chanteuse américaine de R & B... 2018 : François Macerola, 76 ans, gestionnaire d’institutions culturelles, président du CA du ComediHa! Fest-Québec et vice-président du CA de l’Agence ComediHa!... 2014 : Lise Fortier, 89 ans, médecin gynécologue québécoise... 2012 : Lee MacPhail, 95 ans, membre du Temple de la renommée du baseball majeur... 2006 : Émile Boudreau, 90 ans, une des grandes figures syndicales du Québec.... 1998 : Jean Marais, 84 ans, acteur français de cinéma... 1977 : "Bucky" Harris, 81 ans, joueur et entraîneur de baseball entre 1919 et 1971.