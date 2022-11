Les Ravens réduisent les Saints au silence

Les Ravens de Baltimore ont été dominants défensivement, lundi au Mercedes-Benz Superdome, défaisant du même coup les Saints de La Nouvelle-Orléans 27 à 13.

Les visiteurs ont limité leurs adversaires à seulement 271 verges totales d’attaque, en plus de réussir une interception et quatre sacs du quart aux dépens du quart-arrière Andy Dalton. Ce dernier n’a d’ailleurs complété que 19 de ses 29 relais pour 210 verges, sauvant entre autres une performance catastrophique avec une longue passe de touché de 41 verges à l’ailier rapproché Juwan Johnson, alors qu’il restait moins de cinq minutes au match.

Pour leur part, les Ravens ont fait ce qu’ils font de mieux offensivement : courir avec le ballon. Ils ont encore franchi plus de 150 verges au sol, chose qu’ils ont fait lors de tous leurs matchs en 2022, à l’exception de leur premier duel de l’année. Le porteur de ballon Kenyan Drake a grandement contribué à cette cause, franchissant 93 verges sur 24 portées, en plus d’inscrire deux majeurs.

Jackson, lui, a ajouté 82 verges de cette manière, en plus de compléter 12 de ses 22 relais pour 133 verges et une passe de touché.