Loblaw: une application pour économiser et réduire le gaspillage alimentaire

Grâce à l’application Flashfood, le géant du commerce de détail Loblaw a permis de réduire le gaspillage alimentaire de 9 millions de livres pour un total de 24,7 millions $ d’économies pour les consommateurs québécois.

À l’échelle du pays, ce sont quelque 40 millions de livres d’aliments que Loblaw a détournés des sites d’enfouissement depuis 2019, ce qui a permis aux ménages d’économiser plus de 110 millions $ sur leur facture d’épicerie.

L’application Flashfood intégrée dans 720 magasins du réseau Loblaw permet aux consommateurs d’acheter des produits approchant de leur date de péremption, à des prix fortement réduits, parfois jusqu’à 50 % moins cher.

Flashfood a permis à quelque 1,6 million d’utilisateurs canadiens de réaliser des économies et réduire le gaspillage alimentaire avec des achats en ligne qu’ils peuvent récupérer dans leur magasin participant.

Pour le détaillant, ce sont plus de 34 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone (CO2) que l’on évite de rejeter dans l’atmosphère, ce qui équivaut à retirer 7428 automobiles à essence de la circulation pendant toute une année.

«Notre partenariat avec Flashfood nous permet de réduire notre empreinte environnementale tout en aidant notre clientèle à économiser», a indiqué Robert Sawyer, chef de l'exploitation des Compagnies Loblaw Limitée.

«Loblaw est un chef de file de l’industrie en matière de réduction du gaspillage alimentaire et continuera à avoir des retombées concrètes au profit des consommateurs et des familles du Canada», a ajouté Josh Domingues, chef de la direction et fondateur de Flashfood.

Flashfood est offert dans les supermarchés et magasins franchisés Loblaw du Canada tels que Maxi, Provigo, Club Entrepôt, No Frills, Real Canadian Superstore, Atlantic Superstore, Loblaws, Zehrs, Independent et Dominion.