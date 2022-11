Marie-Thérèse Fortin: Judith retrouve l’amour et la musique dans «Les moments parfaits»

Marie-Thérèse Fortin est ravie de l’évolution de son personnage dans «Les moments parfaits». Très aigrie quand nous l’avons connue l’an dernier, sa Judith a retrouvé le sourire grâce à son projet de disque, initié par son ex-mari Georges, avec qui elle est retombée en amour.

C’est tout un revirement de situation. Georges (Denis Bernard) avait quitté Judith pour une plus jeune, six ans plus tôt. Au début de la série, Judith évitait de se retrouver dans la même pièce que le père de ses trois enfants, mais la crise cardiaque de ce dernier lui a rappelé la fragilité de la vie. De fil en aiguille, ils se sont rapprochés et vivent maintenant ensemble.

«C’est très drôle parce qu’ils redeviennent les jeunes amants de leurs débuts, ils retrouvent une certaine jeunesse, a dit Marie-Thérèse Fortin à l’Agence QMI. C’est l’excitation de flirter, de faire de petites escapades. Ils ont gardé le secret, ça aussi c’était excitant, puis ils se font prendre à leur propre jeu et sont de retour ensemble, ce qui est assez sympathique. Ils se retrouvent pour les bonnes raisons.»

Dans l’épisode de ce mercredi, Judith et Georges réunissent leurs trois enfants au chalet pour entourer Catherine (Catherine Trudeau), dont la relation avec Alex (Gabriel Sabourin) part en vrille alors qu’il a rencontré une autre femme. Les discussions seront animées autour de la table pour Philippe (Jean-François Pronovost) et Louis (Émile Proulx-Cloutier).

Le plaisir de chanter

Marie-Thérèse Fortin chante aussi, elle qui a brillé dans le théâtre musical «Belles-sœurs». Comme l’auteur Marc Robitaille est féru de musique, il voulait que Judith retrouve l’artiste en elle et travaille avec un musicien peu commode, Sébastien (Marc Fournier), pour écrire et enregistrer des chansons.

«Elle a un petit côté folk que je n’ai jamais abordé dans ce que j’ai eu à chanter dans mon métier. C’est une espèce de Joni Mitchell du Québec, mais avec moins de voix! (rires) Sébastien n’a pas eu la carrière qu’il voulait, il est plein d’aigreur, ce que Judith est capable de comprendre. Il n’arrive pas à travailler avec les autres. Un malentendu va survenir et la situation va dégénérer», a révélé la comédienne, qui partage en ce moment la scène avec Paul Doucet dans la pièce «Verdict».

Malgré des scènes plus dramatiques, Judith est toujours là pour user de son humour, Marie-Thérèse Fortin jouant avec bonheur sur une fine ligne. Dès les premières lectures, l’an dernier, elle souhaitait que Judith soit «bad ass» et dans l’autodérision. «Il ne faut pas trop se prendre au sérieux quand même. C’est un style qu’on retrouve beaucoup chez les acteurs britanniques, le "tongue-in-cheek" [NDLR Une affirmation ironique ou espiègle]. Il y a quelque chose d’un peu détaché, un regard humoristique sur des problèmes parfois assez importants. J’aime ce genre et je l’ai mis à profit avec Judith.»

40 ans de carrière

La comédienne qui a excellé dans «Mémoires vives», «Boomerang» et «Les hauts et les bas de Sophie Paquin» est sortie du Conservatoire d’art dramatique de Québec en 1982, il y a déjà quatre décennies. Le grand public l’a découverte tardivement, dans «4 et demi», après 20 ans de théâtre et d’émissions pour enfants («Le village de Nathalie», «Sur la rue Tabaga», «Kim et Clip») dans la Vieille Capitale. Admettant que le temps passe vite, elle se réjouit de la diversité des propositions qu’elle a pu explorer au fil des ans.

«Je n’ai jamais le temps de m’ennuyer, je suis toujours en train de repartir sur une nouvelle patente», a-t-elle dit avec le sourire.