Mitsubishi, une marque particulièrement forte au Québec

Il y a quelques années, l'avenir semblait plutôt sombre pour la marque Mitsubishi. Certains prédisaient même sa disparition du marché canadien. Et pourtant, le constructeur japonais a survécu à cette crise et en ressort grandi et plus fort.

Pour discuter de la position actuelle de Mitsubishi au Québec, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu John May, directeur principal de district des opérations chez Mitsubishi, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

Des débuts prometteurs

C’est avec nostalgie qu’Antoine et Germain se remémorent les premières années de Mitsubishi au cours desquelles on proposait un catalogue on ne peut plus étoffé. Malheureusement une décroissance s’est observée par la suite.

« On avait essentiellement pris le catalogue américain et on l’a transféré au Canada. On avait des modèles comme la Diamante, le Montero Limited, l’Eclipse, la Galant, la Lancer. L’année d’après, on a eu l’Endeavor et l’Outlander », se rappelle Antoine qui mentionne que la plupart de ces modèles ont par la suite été abandonnés les uns après les autres.

« On a eu l’impression, suite à la disparition de la Lancer, que Mitsubishi allait abandonner le marché canadien parce qu’on ne percevait pas d’efforts pour demeurer compétitif », analyse Germain.

Une nouvelle vague grâce au Outlander PHEV

Après s’être fait attendre pendant quatre ans, l’Outlander PHEV de première génération est enfin débarqué en 2017. Il s'agissait alors du premier modèle de sa catégorie à proposer une motorisation hybride rechargeable. « Ce nouveau véhicule a changé bien des choses pour Mitsubishi et ses concessionnaires. Le Québec est très friand de véhicules électrifiés. Les ventes d’Outlander PHEV réalisées au Québec représentent 48% des ventes du modèle à l’échelle canadienne », mentionne John May.

Ce véhicule a également su attirer une nouvelle clientèle chez les concessionnaires de la marque. « Lorsqu’il est arrivé, des consducteurs de BMW, de Mercedes-Benz et de Land Rover arrivaient en concession pour échanger leur véhicule contre un Outlander PHEV », ajoute M. May.

L’avantage de la chaîne d’approvisionnement

S'il était seul dans son créneau au moment de son lancement, l’Outlander PHEV a été rejoint par plusieurs rivaux depuis. On peut penser au Toyota RAV4 Prime, au Ford Escape PHEV, au Hyundai Tucson PHEV et au Kia Sportage PHEV. Histoire de demeurer compétitif, Mitsubishi s'apprête à commercialiser une deuxième génération de l'Outlander PHEV. Celle-ci devrait arriver chez les concessionnaires de la province au cours des prochaines semaines. Et malgré la compétition plus féroce que jamais, Mitsubishi demeure optimiste.

Faisant référence aux délais d’attente qui s’étirent pour obtenir un exemplaire des véhicules concurrents, M. May explique que « la chaîne d’approvisionnement de Mitsubishi est très bien établie. Les véhicules vont arriver au début du mois de décembre et on prévoit que d’ici la fin de l’année avoir 4500 Outlander PHEV. À peu près la moitié devrait être accordée au Québec. »

En plus de l'Outlander PHEV, Mitsubishi continue de miser sur les véhicules utilitaires avec le RVR, l'Eclipse Cross et l'Outlander à essence. Du côté des voitures, seule la petite Mirage demeure offerte par le constructeur sur le marché canadien.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission du Guide de l’auto, il a aussi été question de la décroissance du Salon International de l’Auto de Montréal et des détails concernant la Kia EV6 GT.

Essais routiers

Antoine Joubert et Germain Goyer livrent leurs impressions sur les Ford F-150 Raptor R 2023 et Kia Sportage PHEV 2023 récemment mis à l’essai.

Réponses aux questions du public

Les deux animateurs répondent aux questions du public portant sur l’entretien d’un véhicule hybride rechargeable, l’achat d’un VUS d’occasion, le Hyundai Tucson et le Volkswagen Taos.

