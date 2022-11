Peter Gabriel annonce son retour sur scène

Peter Gabriel est de retour. L’ex-chanteur de la formation Genesis vient d’annoncer une série de spectacles au Royaume-Uni et en Europe.

Une tournée de 22 concerts qui débutera 18 mai 2023 à Krakow en Pologne. Il se produira aussi en Italie, en France, en Allemagne, au Danemark, en Suède, en Norvège, dans les Pays-Bas, en Belgique, en Suisse et au Royaume-Uni.

Peter Gabriel prévoit aussi se produire en Amérique du Nord à la fin de l’été et au début de l’automne.

Un nouvel album, I/O, son premier depuis New Blood lancé en 2011, sera lancé à une date qui n’est pas encore connue.

« Ça fait longtemps. Je suis entouré de plusieurs nouvelles chansons et je suis excité de les amener sur la route. On se voit bientôt », a-t-il indiqué, sur les réseaux sociaux.

Tout indique qu’il sera accompagné, pour cette tournée, par le bassiste Tony Levin, le guitariste David Rhodes et le batteur Manu Katché.Les dernières visites de Peter Gabriel au Québec ont eu lieu à l’été 2016 avec Sting, lors de la tournée Rock Paper Scissors et en septembre 2012 lors de la tournée Back To Front.