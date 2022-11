Shohei Ohtani n’est pas à échanger

Le joueur-vedette des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani ne sera pas refilé à une autre organisation durant la saison morte, a déclaré son directeur général Perry Minasian, lundi.

D’après ce que celui-ci a indiqué aux médias, le candidat au titre d’athlète par excellence de la dernière campagne dans la Ligue américaine de baseball amorcera le calendrier 2023 à Anaheim. L’organisation californienne a reçu certaines propositions de la part d’équipes rivales à la plus récente date limite des transactions, mais a préféré garder le Japonais sous son égide en dépit des faibles probabilités de qualification aux séries. Les Angels ont d’ailleurs conclu leur parcours avec une fiche de 73-89.

«Il est tellement un joueur spécial. Nous ne l’échangerons pas, Ohtani ne bougera pas d’ici, a déclaré Minasian, tel que rapporté par le site MLB.com. Il sera là et nous aidera au début. Je sais qu’il y a eu des rumeurs et d’autres trucs du genre, mais il sera présent. Il fait partie du club et nous aimons l’athlète. Je crois que notre objectif est de miser sur lui pour longtemps.»

Ohtani a épaté la galerie autant avec son bras qu’au bâton. En attaque, il a totalisé 34 circuits et 95 points produits, tandis que sur la butte, il a maintenu un dossier de 15-9 et une moyenne de points mérités de 2,33. Au terme de la prochaine saison, il pourrait devenir joueur autonome; il touchera 30 millions $ pour la campagne à venir, ayant évité l'arbitrage salarial cette année.