Un combat pour être opéré: une banale chute à vélo vire au cauchemar

Une bête chute à vélo a viré en un véritable calvaire pour un jeune homme de 22 ans de la Rive-Sud de Montréal, qui s’est rendu à l’hôpital quatre jours de suite avant d’être finalement opéré au coude.

«Je n’étais jamais allé à l’urgence, je ne savais pas combien de temps ça allait prendre... C’est un peu décourageant quand même», résume Émile Simard, qui n’est pas prêt d’oublier son expérience à l’hôpital Charles-LeMoyne, à Longueuil.

«Le bordel total»

«On écoute les nouvelles. On est bien conscients qu’il ne faut pas aller aux urgences pour rien, ajoute son père, Stéphane Simard. Mais, tant que tu ne l’as pas vécu pour vrai, tu ne réalises pas que wow, c’est vraiment le bordel, mais le bordel total! C’est hors contrôle.»

Photo Chantal Poirier

En revenant du travail vers la maison à Carignan, jeudi soir dernier, Émile a fait une vilaine chute à vélo. Résultat : une énorme bosse douloureuse au coude droit. À la ligne Info-santé 811, le délai estimé pour parler à une infirmière était de 45 minutes, à 17 h.

Le père a donc laissé ses coordonnées pour un retour d’appel, et a «magasiné» une urgence des hôpitaux de la Rive-Sud. Puisque Charles-LeMoyne était la seule à afficher un taux d’occupation inférieur à 100 %, ils s’y sont rendus. En douleur, Émile a eu droit à du Tylenol.

«Ils lui ont aussi donné de la glace deux fois. Mais, on avait l’impression de déranger», avoue son père.

-À noter ici que le 811 a finalement retourné l’appel vers 21 h, soit quatre heures plus tard. Après sept heures à l’urgence, le jeune homme qui n’est pas un «casse-cou» a finalement vu un médecin.

Il lui a diagnostiqué une fracture d’un os du coude. Puisqu’il était 1 h du matin, on lui a installé une attelle et on lui a donné rendez-vous à 8h45 pour une chirurgie, le vendredi.

«On nous a dit d’arriver 15 minutes d’avance pas plus. On pensait qu’ils nous attendaient, que c’était planifié», avoue le père.

Or, à leur arrivée en clinique externe, la salle était «complètement bondée» de patients, jure le père. Après sept heures d’attente et à jeun depuis la veille, Émile est monté à l’étage et a été préparé pour la chirurgie. Deux heures plus tard, il est toutefois revenu bredouille. Son opération était reportée, à leur grand découragement.

Encore bredouille

«Il avait l’aiguille et le bout de la tubulure dans le bras!» dit son père.

Samedi matin, 7h30. Émile a retenté sa chance. Six heures plus tard, il est encore retourné à la maison sans être opéré.

«Plus j’attendais, plus je perdais de l’espoir», avoue-t-il.

Photo Chantal Poirier

C’est finalement au troisième jour qu’Émile a eu sa chirurgie, en après-midi. Ce matin-là, son père avoue qu’il avait même commencé à regarder pour une clinique privée.

«Ce n’est pas juste qu’il manque de monde (dans le réseau), c’est complètement déréglé, a constaté M. Simard. Ce qui est décourageant, c’est que ce n’est pas quelque chose de temporaire, je ne vois pas comment ça va changer», dit-il.

En arrêt de travail pour deux mois, Émile assure que l’opération s’est bien déroulée. Il est finalement rentré à la maison à 21 h30, dimanche soir. Pour son père, cette expérience a été plutôt décourageante.

«Je suis allé faire du jogging tantôt, j’ai fait attention», avouait-t-il en entrevue lundi, tout en se demandant s’il fera du ski cet hiver.

Photo Chantal Poirier

La direction du Centre intégré de santé et de services n’avait pas répondu au Journal au moment de publier.

Informations à retenir sur les urgences

Le taux d’occupation qu’on entend dans les médias (150 % ou 200 %) réfère aux civières. Lorsque le taux est de 100 %, il y a 20 patients couchés sur les 20 civières disponibles.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux met à jour les données d’achalandage chaque jour.

Or, l’achalandage peut être très différent pour les malades qui restent dans la salle d’attente, et qui n’ont pas besoin d’être couché sur une civière. Dans ce cas, on parle de clientèle «ambulatoire», puisqu’ils repartiront à la maison après avoir vu un médecin.

Malheureusement, on ne peut pas savoir à l’avance combien de temps on attendra.

Quelques hôpitaux ont toutefois mis en ligne des temps d’attente qu’on peut consulter (CHUQ, Côte-Nord).