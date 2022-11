Un projet de liaison maritime pourrait voir le jour sur la Côte-Nord

Aux oubliettes depuis quelques années, l'idée de relier la Côte-Nord, l'île d'Anticosti et la Gaspésie par voie maritime renait grâce aux responsables du Port de Havre-Saint-Pierre, qui ont proposé au ministère des Transports un projet de navette fluviale quotidienne.

Le projet, proposé la semaine dernière, est de relier Havre-Saint-Pierre sur la Côte-Nord et Rivière-au Renard en Gaspésie en passant par Port-Menier, sur l'île d'Anticosti.

Le projet prévoit un départ par jour, en alternance entre les ports de la Gaspésie et de la Côte-Nord, avec une escale de quatre heures sur l'île.

Le service serait disponible de juin à novembre à raison de 160 jours par année.

Le Port de Havre-Saint-Pierre s'est allié aux services du Groupe Océan, qui a identifié des navires disponibles adaptés à offrir ce service.

La recherche s'est concentrée sur des navires de type roulier d’une capacité de 350 passagers, 65 voitures et 10 à 15 camions.

Le navire pourrait être opéré par la Société des traversiers du Québec ou par un partenaire privé avec le soutien du gouvernement du Québec.

Selon des évaluations, ce type de service est déficitaire de 5 à 7 millions $ par année. Cela correspond à l’aide financière demandée au gouvernement.

«On présente un projet de navette et on laisse le choix au gouvernement. Le besoin, c’est avoir une navette. Peu importe le modèle d’affaire qui sera choisi par la suite», a indiqué la directrice du Port de Havre-Saint-Pierre, Odessa Thériault.

Le maire donne son appui

Les ports d’accueil de cette nouvelle navette fluviale seraient en mesure d’accueillir le navire sans investissements importants, selon les défenseurs du projet.

La mobilité des biens et des personnes sur Anticosti serait grandement améliorée, ont-ils fait valoir.

Les services aériens actuels et la desserte maritime hebdomadaire du cargo Bella Desgagné ne répondent pas à la demande, a soutenu la mairesse de la Municipalité de l’Île d’Anticosti, Hélène Boulanger.

«Le lien interive est primordial. Les deux services ne sont pas en contradiction, ils sont complémentaires», a-t-elle indiqué.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté a donné son appui indéfectible au projet.

«Oui, ça fait plusieurs fois qu’on s’essaie avec ce projet-là. Ça fait plus de trente ans qu’on essaie de le réaliser», a souligné M. Côté. «Mais si on persiste, c’est parce qu’on y croit. On croit qu’il y a un fort potentiel.»

L’achalandage touristique risque de connaître une forte augmentation si l’île est reconnue au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Une décision est attendue en 2023.