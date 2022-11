Une démission expliquée par plusieurs échecs

Ce qui devait arriver arriva. Devant des voix de plus en plus fortes remettant en question le leadership de Mme Anglade et un silence de plus en plus malaisant des membres du caucus libéral, la corde à laquelle s’accrochait la cheffe se fragilisait, jusqu’à ce qu’elle se rompe définitivement.

Que l’on se comprenne bien, la démission de Mme Anglade n’est pas causée par le cafouillage dans la gestion du crêpage de chignon l’opposant à Marie-Claude Nichols, celui-ci ayant surtout contribué à délier les langues de plusieurs militants, ex-députés et anciens collaborateurs qui se sont exprimés publiquement et à visage découvert, sur le chaos qui régnait depuis belle lurette.

En effet, depuis des semaines, voire des mois, les signaux d’alarme au Parti libéral du Québec ont été étouffés, ignorés et écartés. Pensée magique ou optimisme jovialiste? Voici une trame historique qui a mené au résultat que l’on connaît.

1) À gauche toute

Le leadership de Mme Anglade a donné un violent coup de volant à gauche sur l’échiquier politique. Plusieurs personnes ne se retrouvant pas dans le discours et dans le positionnement solidaire-fédéraliste de la cheffe ont tout simplement été expulsées du véhicule politique, ne se reconnaissant plus.

On a beau vouloir «réformer» un parti politique, le «reconstruire», l’adapter à la réalité des nouveaux enjeux de société, cela ne se fait pas sans heurts. Les changements que souhaitait opérer le nouveau leadership s’apparentaient à un flip immobilier: noyer les fondations jugées solides dans des changements cosmétiques qui détonnent avec le quartier. Ça fait sourciller.

Ce qui est encore plus curieux dans cette approche, c’est qu’il existe déjà un embouteillage politique dans la gauche de l’échiquier politique: comment le PLQ peut-il convaincre une frange de la population qu’il est plus vert que Québec solidaire? Le calcul politique qui devait être fait est le suivant: si on décide de sacrifier un vote de centre droit pour en récolter deux à gauche, c’est un investissement payant. Le problème, c'est que la cheffe a sacrifié les votes de centre-droit sans avoir aucun vote à gauche.

2) L’élection partielle de Marie-Victorin

Premier test électoral pour la cheffe, l’élection partielle dans cette circonscription de la Rive-Sud devait être une pratique générale, sans attentes de victoires, de l’élection générale qui arrivait à grands pas.

Comment se porte le moral des troupes, la logistique électorale, la capacité de pointer les sympathisants libéraux et d’assurer une sortie de vote acceptable? Quels sont les messages les plus porteurs et accrocheurs?

Visiblement et devant le résultat catastrophique du PLQ lors de cette élection partielle, alors que le gouvernement était pris dans la crise de la gestion des CHSLD, aucune leçon ne semble avoir été comprise. Les lumières rouges que Marie-Victorin a allumé n’ont jamais été pris au sérieux menant aux mêmes résultats le 3 octobre dernier.

3) Malaise identitaire

Qu’il s’agisse de la laïcité, de la langue française ou même du fédéralisme, le leadership libéral semblait extrêmement mal à l’aise à adopter, défendre et assumer sa position.

Entretenant un flou artistique qui semait la confusion au sein des troupes, on avait l’impression que la volonté de plaire à tous en ayant des demi-positions démobilisaient tant les militants que les électeurs sympathisants.

Philippe Couillard a gagné une élection majoritaire en 2014 en ayant des positions bien assumées et pas nécessairement populaires sur les questions identitaires. L’électeur moyen rejette le flou plus rapidement qu’une position contraire à la sienne. Cela non plus ne semble pas avoir été compris.

Chose certaine, le PLQ ne pourra pas se permettre de faire l’économie d’un réel post-mortem de la débandade des dernières années. S’il veut demeurer le véhicule politique pertinent et historique qu’il a toujours été, il faudra qu’il détermine ce qu’il est avant de déterminer le chef qu’il devra avoir et qui devra le mieux incarner son positionnement, ses idées et ses valeurs.

Celui ou celle qui voudra épouser le PLQ devra comprendre qu’il ne s’agit pas d’une vieille baraque à laquelle il faudra ajouter deux couches de peinture, mais plutôt d’un bâtiment patrimonial qu’il faudra restaurer en respectant son histoire, ses victoires et ses échecs et de les assumer.