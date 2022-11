Une dérogation vraiment «monstrueuse»?

Doug Ford a annoncé hier être prêt à abroger sa loi 28 interdisant les enseignants de faire grève, si ceux-ci acceptaient librement d’y renoncer.

Le premier ministre de l’Ontario fait l’objet de multiples condamnations pour son utilisation de la fameuse disposition de dérogation. Celle-ci permet de blinder sa loi contre les recours fondés sur la charte des droits fédérale.

Condamnations ? Le chroniqueur du Globe and Mail Andrew Coyne est allé jusqu’à réclamer qu’Ottawa annule la loi 28 grâce à son pouvoir de désaveu !

Oui, ce pouvoir constitutionnel tombé en désuétude il y a des décennies, tout simplement parce qu’il était colonial et antidémocratique, mais aussi antifédéral.

Excessif ?

Plusieurs autres commentateurs, même québécois, ont soutenu que l’utilisation de la dérogation dans la loi 28 de Ford était « excessive ».

Après en avoir discuté avec le constitutionnaliste Patrick Taillon, hier, à Qub, je n’en suis pas sûr.

Dire qu’on « déroge à des droits » semble toujours inquiétant, évidemment. L’image qui nous vient est la loi des mesures de guerre de 1970, invoquée par Pierre Elliott Trudeau, avec ses quelque 500 arrestations arbitraires.

Or, l’usage de la disposition de dérogation depuis 1982 n’a évidemment jamais conduit à de tels dérapages. Ce fut plutôt une manière pour les parlements de défendre temporairement (au plus 5 ans, renouvelable) une interprétation de certains droits autre que celle définie par les tribunaux. (Un cas dans le monde de l’Éducation au Québec : voir Loi sur le régime de retraite de certains enseignants.)

Ici, le gouvernement Ford juge, comme bien des parents ontariens, que les élèves ont assez raté de jours d’école depuis deux ans. Il veut se prémunir contre une interprétation récente du droit de grève comme étant fondamental.

C’est en 2015 (dans l’arrêt Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan) que la Cour suprême, de manière divisée (5 juges pour, 2 dissidents), a choisi de « constitutionnaliser » le droit de grève.

Dans ce jugement, les dissidents, dont l’actuel juge en chef Richard Wagner, s’opposaient à cette constitutionnalisation : « C’est au législateur démocratiquement élu qu’il revient d’établir le juste équilibre entre les intérêts économiques et sociaux qui s’opposent dans le domaine des relations de travail. »

Pourquoi le législateur — c’est-à-dire les élus du peuple — ne pourrait-il pas être « dissident » lui aussi, pour un temps, dans un cas précis ?

Midas

On s’inquiète de la fréquence de plus en plus grande de la dérogation ? Patrick Taillon m’expliquait que l’on n’a peut-être rien vu.

Les cours ont eu tendance ces dernières décennies à « banaliser » les droits fondamentaux. Le roi Midas transformait tout ce qu’il touchait en or. Nos tribunaux, eux, transformaient toute revendication en « droit fondamental », illustre Taillon.

Or, dès qu’un droit est qualifié de « fondamental », le dialogue à son propos devient à peu près impossible. Pourtant, aucun droit n’est absolu.

Autrement dit, au mieux, la disposition de dérogation pourrait permettre de rééquilibrer les choses. De provoquer un plus grand « dialogue » entre législatif et judiciaire. Au pire, elle sera utilisée à l’excès ; mais en réaction à un autre excès.