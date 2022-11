Une voie royale pour l’autobus

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Des usagers étonnés de se déplacer aussi vivement et des chauffeurs contents de leurs voies centrales réservées animaient le premier matin de ce nouveau service rapide.

Je suis allé essayer la nouvelle ligne 439 qui va du boulevard Saint-Martin à Laval jusqu’à la station Pie-IX et... ça va vite !

Remarquez la couleur rougeâtre du bitume des voies réservées. Celles-ci sont également séparées du reste de la route par des lignes doubles pleines.

Jonathan Pépin

Chauffeur

« À 7 heures, en plein trafic, nos voies étaient complètement libres », s’enthousiasme Jonathan Pépin, au volant de l’autobus 439 dans lequel je suis embarqué.

Chauffeur depuis 21 ans, M. Pépin s’est porté volontaire pour essayer la nouvelle ligne.

« Il n’y a pas d’obstacles, pas de voitures stationnées, pas de trafic ! »

Beaucoup de gens attendaient sur le bord de la route, aux arrêts qu’ils connaissaient, sans sembler comprendre que le service rapide était plutôt offert au milieu de la voie publique. Petit problème de communication avec la clientèle ?

Flambant neuf

Les abribus flambant neufs ont fière allure et comportent des tableaux électroniques qui indiquent les prochains passages en temps réel.

Photo Louis-Philippe Messier

Leurs trois ouvertures correspondent exactement aux trois portes des autobus où l’on peut valider son titre.

Ne ratez pas votre arrêt en cours de route. Ceux-ci sont tellement espacés que vous devrez marcher beaucoup pour revenir au précédent.

En vingt-cinq minutes, je suis passé du Stade olympique, à la station Pie-IX, aux abords de la rivière des Prairies.

« C’est rapide ! » s’exclame une femme qui se rend dans Montréal-Nord à partir de Saint-Michel.

« Je me rends chez Sami Fruits sur la rue Jarry et c’est réjouissant d’aller aussi vite », me dit Habib, qui est parti d’un arrêt près de la rue de Charleroi.

« C’est ce genre de service qui donne envie de prendre l’autobus ! »

Un « ventibus »

Après les compliments, voici les critiques :

En raison d’un chantier majeur sur les rues Jean-Talon et Bélanger pour connecter les abribus au futur prolongement de la ligne bleue, les autobus doivent faire un détour en fer à cheval.

L’abribus à l’angle de Rosemont et Pie-IX est plutôt un « ventibus » en raison d’un grand immeuble qui y rabattait le vent furieux. Celui-ci s’engouffre directement dans l’édicule et le transforme en redoutable séchoir humain. Sera-ce aussi ridiculement venteux en hiver ? On espère que non.

La section de Pie-IX au sud de Pierre-De Coubertin semblait mal desservie lors de mon passage : 16 minutes d’attente avant les prochains passages à l’angle de Sainte-Catherine. Ça allait plus vite de marcher le kilomètre et demi jusqu’à la station de métro.

Beaucoup d’usagers traversent le boulevard jusqu’aux abribus centraux sans attendre le feu piétonnier afin de ne pas rater l’autobus express. Tôt ou tard, cela risque de provoquer un accident.