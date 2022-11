USA: le pire est possible

Savez-vous ce que disaient les Juifs qui avaient quitté l’Allemagne et l’Autriche dans les années 30 pour se réfugier en France?

La France est la patrie des Lumières et des Droits de l’homme.

Sa devise est «Liberté, égalité, fraternité».

Jamais la France ne va nous livrer aux nazis. Jamais.

Elle va nous protéger.

Qu’est-ce qui est arrivée? La France a livré ces Juifs aux nazis. Qui ont été gazés.

Morale de l’histoire (et de l’Histoire): parfois, l’impensable et l’inimaginable se produisent.

«Plus jamais ça!»

Le fascisme aux États-Unis?

Voyons, c’est la plus grande démocratie au monde!

Le pays de Benjamin Franklin! De John Adams! De Thomas Jefferson! D’Alexander Hamilton!

C’est impossible. Inimaginable.

Du matériel pour les auteurs de fiction (The Plot Against America, de Philip Roth) ou de science-fiction (The Man in the High Castle, de Philip K. Dick).

Dans la réalité, c’est tout bonnement impensable.

Oh yeah?

Pourquoi?

Qui aurait pu prédire la guerre en Bosnie? Les massacres de Sarajevo? L’existence de camps de concentration à deux heures d’avion de Paris, 47 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale?

Alors qu’il y avait des caméras de télé partout?

C’était inimaginable.

Or, ça s’est passé.

Dans l’un des pays les plus cosmopolites et les plus civilisés d’Europe.

Près de 50 ans après que le monde entier eut hurlé: «Plus jamais ça!»

Vers la guerre civile?

Dans la géniale comédie Broadcast News, mettant en vedette William Hurt et Holly Hunter, le personnage interprété par Albert Brooks a une réplique extraordinaire:

«Si le diable revenait sur Terre, il n’aurait pas une queue pointue et des cornes, non! Il aurait un boulot qui lui permettrait d’avoir une grande influence sur les gens. Il ne causerait pas de grandes catastrophes! Il se contenterait de baisser, petit à petit, nos standards moraux. Juste petit à petit...»

C’est exactement ce que font Trump et sa bande.

Ils dérèglent, petit à petit, la boussole morale des Américains.

Ils entrent dans la tête des gens et, par toutes sortes d’insinuations, de mensonges et de demi-vérités, transforment leurs doutes en paranoïa.

Tu te poses des questions légitimes sur l’objectivité des médias? La bonne santé du système électoral? L’influence indue des lobbys? L’indépendance des élus?

Eh bien, c’est pire que ce que tu crois.

Regarde ces vidéos, consulte ces sites, tu verras: on te ment. On te manipule. On te roule dans la farine.

Avec nous, la vérité va sortir. On va faire le ménage. Tu redeviendras enfin un citoyen libre.

C’est ainsi que, petit à petit, on transforme le cynisme en colère. En hostilité. Et en sentiment de révolte.

Ajoutez des armes à feu en libre circulation, et des géants high-tech qui ont tout intérêt à polariser les gens, vous avez tous les ingrédients pour créer une guerre civile.

Aux États-Unis.

En 2022.

Inimaginable? Impensable? Impossible?

Non.

Ce n’est pas seulement possible. Ça se déroule présentement.

À une heure et demie d’auto de Montréal.