Voici l’homme le plus sexy de 2022

Chris Evans a été nommé «Homme le plus sexy de l'année» par le magazine People. L'acteur d'Avengers: Endgame a été dévoilé à la une du numéro annuel de la publication.

«Ma mère va être tellement heureuse. Elle est fière de tout ce que je fais, mais c'est quelque chose dont elle peut vraiment se vanter. C'est difficile d'être interviewé à propos de tout ça. J'ai l'impression que c'est une forme bizarre de vantardise humble. Lorsque je deviendrai vieux et flasque, je pourrai regarder en arrière et me dire "Je me souviens de ça..."», a-t-il déclaré.

L'acteur a noté que son moi plus jeune aurait été «excité» à l'idée d'être un jour nommé «Homme le plus sexy de l'année» parce qu'il aurait vu cela comme «la route vers la table des gens cool, à laquelle je n'étais pas».

Chris Evans suit ainsi les traces de ses anciens collègues de Marvel, Chris Hemsworth, Idris Elba et Paul Rudd. Et il a révélé qu'il était prêt à se faire vanner par ses amis. «Vraiment, ce sera juste un point de plus sur lequel je pourrai me faire harceler (par mes potes)», a-t-il lancé.

Dans l'entrevue qui accompagne l'article, Chris Evans a révélé qu'il est prêt à ralentir sa carrière, à passer plus de temps chez lui à Boston et à penser à se poser pour fonder sa propre famille.

«Lorsqu'il s'agit de rechercher les personnes que je joue, c'est davantage une question de lieu de tournage du film. Je suis trop vieux pour vivre dans une valise pendant six mois et je me suis installé dans une phase plus agréable où je suis simplement heureux d'être à la maison. L'aspect le plus agréable de ma carrière en ce moment, c'est de me sentir assez sûr de moi pour lever le pied. J'ai l'impression d'avoir un peu plus de liberté pour m'éloigner de l'industrie tout en trouvant des projets qui satisferont mon appétit créatif à mon retour», a-t-il expliqué.