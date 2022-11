SAMSON, Luc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 octobre 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Luc Samson. Il était le fils de feu Fernand Samson et de feu Noëlla Aubut. Il demeurait à Beaumont, mais était originaire de Lauzon. Il laisse dans le deuil, son épouse Suzanne Lachance, ses enfants: Simon (Marie-Claude Bourget), Claudine (Guillaume de Montigny) et Sandra; ses petits-enfants: Charles-Édouard, Jasmine, Thomas, Laurent et Jeanne; son frère et ses sœurs: Yvon (Jocelyne Vézina), France (Denis Roy) et Sylvie (Normand Dionne) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachance: Nicole (feu Jacques Roy), feu Jacques (Nicole Courcy), Francine, Marcel (Claudette Goupil), Alain (Johanne Marceau), Françoise (Roger Lagueux) et François (Constance Marceau); ses deux filleuls: Sébastien Roy et Louis Lachance; oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel hospitalier de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués, particulièrement au Docteure Cynthia Brousseau-Provencher ainsi qu'au Docteur Serge A. Bégin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la La Maison des soins palliatifs du Littoral. La famille vous accueillera au complexele vendredi 11 novembre 2022 de 19h à 22h et le samedi à compter de 13h.