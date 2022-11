HAMELIN, Yves



C'est à regret et avec grande tristesse que nous annonçons le décès d'Yves Hamelin le 29 octobre 2022, à son domicile, à l'âge de 59 ans. Il était le fils de Jeanne St-Amant et Léon Hamelin. Il demeurait à Portneuf. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, sa sœur Chantale (John Ableson), son frère Guy, ainsi que ses neveux et nièces Ableson: Joe (sa fille Daphné), sa filleule Julianne (Neal Howard, leurs enfants Colton et Évangéline), Christine (ses enfants Zack et Rose Jetté, son conjoint, Stéphane Dufour), Thomas et Robert (Vanessa Rose Sheehan). Il laisse aussi dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins et cousines. Yves était un grand amateur de sports, de musique et de plein air. Il avait de nombreux amis qui pleurent son départ. Nous ne pouvons malheureusement pas tous les nommer ici, de peur d'en oublier. Il a eu la chance d'avoir de bons voisins qui ont été là quand il avait besoin, tout spécialement son amie Julie Laforest. Il est parti retrouver certains de ses bons amis qui, comme lui, sont partis beaucoup trop tôt. La famille recevra les condoléances en présence des cendresde 13h à 14h30La mise en terre se fera au cimetière de Deschambault. Pour honorer la mémoire d'Yves, nous vous suggérons de faire un don à un organisme de votre choix en son nom. Ou sortez avec des amis et rappelez-vous de bons souvenirs.