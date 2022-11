7 belles destinations soleil d’Europe où partir en voyage cet hiver

Vous rêvez de fuir l’hiver québécois cette année? Que ce soit pour une semaine de vacances ou pour travailler à distance sous le soleil, il n’y a pas que les destinations du « Sud » qui sont intéressantes. Ces régions européennes offrent des températures clémentes et une bonne dose de vitamine D à l’année!

Tenerife, îles Canaries, Espagne

Crédit : Unsplash / Andreas M

Les îles Canaries espagnoles, au large des côtes du Maroc, c’est plus de 1500 kilomètres de côte avec des plages au sable tantôt doré, tantôt noir ou même rouge. Tenerife est reconnu pour ses quartiers historiques, mais surtout pour son carnaval Santa Cruz, un festival précarême animé de musique, parades, danse et costumes. On peut autant s’y installer pour le travail dans l’un des nombreux espaces de « coworking » que se prélasser dans ses stations balnéaires comme Los Cristianos et Playa de las Américas. Le mercure peut grimper jusqu’à 22 °C pendant l’hiver!

S’y rendre : vol avec une escale depuis Montréal

Faro, Portugal

Crédit : Pexels / Jo Kassis

La région de l’Algarve au sud du Portugal est l’une des destinations les plus chaudes d’Europe en hiver. À Faro, une ville tout aussi agréable pour le farniente que pour le télétravail, le bord de mer et les falaises surplombant l’océan sont sublimes, de quoi oublier nos paysages blancs. Les températures moyennes oscillent autour de 18°C.

S’y rendre : vol direct depuis Montréal via Lisbonne

Aix-en-Provence, France

Crédit : Unsplash / Sara Geiko

Le soleil doré de la Provence est idéal pour fuir le rude hiver québécois. Avec des températures entre 9 °C et 12 °C en janvier et surtout, pratiquement aucun nuage en vue, c’est l’endroit rêvé pour un séjour à la française. Les marchés de produits frais, les vignobles, les jolies fontaines, les terrasses animées, les calissons et les madeleines, que demander de plus?

S’y rendre : vol direct jusqu’au 8 janvier 2023 ou avec une escale depuis Montréal

Nicosie, Chypre

Crédit : Unsplash / George Lemon

L’île de Chypre vous propose une belle pause aux touristes pendant l’hiver. Nicosie, sa capitale, permet une incursion dans l’histoire de l’île qui a vécu de nombreux rebondissements à travers les années, remontant jusqu’à l’époque des Croisades. Lors de vos balades, vous pourrez admirer des oliviers, palmiers-dattiers, orangers et citronniers qui font partie intégrante de la ville. L’île est également un endroit idyllique pour les amateurs de randonnée vu les nombreux sentiers le long de la Méditerranée et dans les montagnes Troodos. L’hiver, le temps y est sec et doux, entre 12 °C et 19 °C.

S’y rendre : vol avec une escale depuis Montréal

Malaga, Espagne

Crédit : Unsplash / Christian Moller

Se baigner en janvier en Europe? C’est possible...si on n’est pas trop frileux! Malaga, en Espagne, bénéficie de températures clémentes à l’année. L’eau de la mer n’est peut-être pas aussi chaude qu’à Cancún (autour de 16 °C), mais le soleil est presque toujours au rendez-vous et fait monter le mercure jusqu’à 18 °C, une météo très agréable pour un verre en terrasse ou une balade dans les ruelles charmantes de la ville.

S’y rendre : vol avec une escale depuis Montréal

Palerme, Sicile, Italie

Crédit : Unsplash / Michele Bitetto

Qui ne rêve pas de s’évader en Italie? En Sicile, le temps est peut-être un peu plus frais en janvier et février, mais il peut faire 18°C en mars. Palerme, une destination populaire pour les nomades numériques, permet de se poser pour vivre la dolce vita à 100% sans les milliers de touristes normalement présents à l’été. Les sites archéologiques, les cités baroques et les festivals hivernaux vous tiendront occupés. Et si jamais la neige vous manque, le mont Etna permet d’aller faire quelques descentes de ski.

S’y rendre : vol avec deux escales depuis Montréal

La Valette, Malte

Crédit : Unsplash / Karl Paul Baldacchino

Avec son patrimoine culturel impressionnant, son histoire des chevaliers de l’Ordre de Malte, la cathédrale Saint-Jean et le palais des Grands Maîtres, la ville de La Valette, à Malte, est une destination plus que fascinante. Il arrive que les mois d’hiver soient un peu pluvieux, mais il peut faire jusqu’à 17 °C, ce qui est, avouons-le, un temps exquis pour visiter et relaxer au bord de la piscine.