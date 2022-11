Centre des congrès de Lévis : La famille Gagné refuse de payer des taxes municipales de 800 000 $

Le promoteur Pierre Gagné et ses fils, qui exploitent le Centre des congrès de Lévis, refusent de payer des taxes foncières de plus de 800 000 $ en guise de moyen de pression contre la Ville, jugeant que c’est plutôt elle qui leur doit de l’argent.

En entrevue avec Le Journal, Karl Gagné a confirmé qu’il était bien au fait de l’ampleur des défauts de paiement qui s’accumulent, depuis 2020, et des sommes réclamées par l’administration Lehouillier.

Dans la liste des taxes impayées, rendue publique mercredi sur le site web de la Ville, on peut apercevoir plusieurs montants variant entre 102 000 $ et 263 000 $ – assortis d’intérêts assez élevés – pour les différents immeubles de la famille, propriétaire d’une partie du Centre des congrès, de l’hôtel Sheraton et de bâtiments adjacents.

Une entente signée en 2017 ?

« Les taxes, on n’a pas de problème à les payer mais on va les payer quand on va avoir l’argent qui nous est dû », martèle Karl Gagné au bout du fil, prétendant que la Ville s’était engagée, en 2017, à leur verser une somme de 2,5 M$ dans la foulée de l’agrandissement du Centre des congrès.

Le dossier est « complexe », explique-t-il sans plus de détails. un litige persiste depuis. Avec les intérêts, M. Gagné estime que le montant avoisine désormais les 4 M$.

« Ils nous doivent beaucoup d’argent. On a eu des années difficiles avec la pandémie et il n’y a pas grand-monde qui pourrait se permettre de se passer de sommes de près de 4 M$. On ne fait pas apparaître ça dans les arbres demain matin... Cet argent-là nous est dû. Il y a des ententes qui ont été prises », invoque-t-il. M. Gagné n'a pas voulu en dire davantage ni nous transmettre, pour l'instant, les documents pertinents à cet effet.

« Complètement faux », dit le maire

« On n’embarque pas là-dedans », a répliqué le maire Gilles Lehouillier. « C’est faux, c’est complètement faux. Ils doivent payer leur taxation comme n’importe quel citoyen doit payer sa taxation. Les citoyens ne peuvent pas se faire justice eux-mêmes. Si tout le monde faisait ça, on serait dans le chaos le plus total », a-t-il largué.

La Ville, dit-il, applique les lois régissant la taxation et entamera des procédures de recouvrement si la famille Gagné persiste dans cette voie.

Le nouveau directeur général de la Ville, Dominic Deslauriers, va encore plus loin et invite M. Gagné à lui fournir une preuve écrite concrète de ce qu’il avance. « C’est une fabulation. On n’a aucune convention, protocole, entente ou contrat qui stipule qu’on leur doit une quelconque somme de 2,5 M$. On a fait le tour des contrats et il n’y a rien du tout. »

Karl Gagné a expédié une lettre au maire, mardi, réclamant une rencontre d’urgence, se disant convaincu que la voie juridique peut être évitée. La famille Gagné, qui pilote également un projet d’hôtel au quai Paquet, est également à couteaux tirés avec la Ville qui souhaite récupérer les lots qu’elle leur a cédés.