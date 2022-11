Charlie McAvoy bientôt de retour

Les Bruins de Boston s’attendent à voir le défenseur Charlie McAvoy effectuer un retour au jeu dans les prochains jours.

Opéré à l’épaule droite durant la saison morte, le joueur de 24 ans pourrait donc enfiler l’uniforme noir et jaune pour une première fois en 2022-2023 si sa progression se poursuit de manière satisfaisante.

«McAvoy est en train d’atteindre plusieurs objectifs. Il s’approche. Je crois qu’il jouera d’ici une semaine», a prédit l’instructeur-chef Jim Montgomery lors d’un point de presse, mercredi.

Le retour de l’arrière devrait aider davantage la formation occupant le sommet de la section Atlantique avec 11 gains en 13 sorties. Celle-ci accueillera les Flames de Calgary jeudi, mais la présence de l’Américain demeure plutôt incertaine.

«Je me sens à l’aise relativement à l’endroit où nous sommes rendus et aux discussions que nous tenons, a de son côté mentionné McAvoy, auteur d’une récolte de 56 points en 78 parties durant la dernière campagne. Je suis heureux et enthousiaste des étapes franchies, et je me sens bien.»