COVID-19: légère augmentation du nombre d'hospitalisations au Québec

Le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 a légèrement augmenté au cours des dernières 24 heures au Québec, selon le dernier bilan de la Santé publique.

Au total, 1841 Québécois occupent actuellement un lit d’hôpital, dont 632 en raison de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation de six personnes par rapport à la veille.

Parmi ces personnes, 41 se trouvent aux soins intensifs, un nombre qui est resté stable par rapport à mardi.

La Santé publique a également ajouté 11 décès supplémentaires à son bilan. Un décès est survenu dans les 24 dernières heures, sept autres sont survenus il y a entre deux et sept jours, et trois il y a plus de sept jours.

De plus, 899 nouveaux cas de COVID-19 détectés dans les centres de dépistage ont été rapportés, et 157 tests rapides dont le résultat s’est avéré positif ont été autodéclarés au cours de la journée de mardi.

Notons également que 3647 travailleurs de la santé sont toujours absents du réseau en raison du virus, pour un retrait préventif, un isolement ou une attente de résultats.