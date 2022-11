Crosby a le meilleur sur Ovechkin

La rivalité entre Sidney Crosby et Alex Ovechkin en est une belle qui perdure depuis longtemps, et mercredi à Washington, c’est l’attaquant des Penguins de Pittsburgh qui a eu le dernier mot dans le plus récent chapitre de cette histoire, aidant les siens à vaincre les Capitals 4 à 1.

Sans être étincelant, le capitaine de la formation de la Pennsylvanie a réussi à noircir la feuille de pointage lorsqu’il s’est fait complice du filet de Jeff Petry, le troisième des siens en première période.

Jason Zucker et Brock McGinn, en désavantage numérique, avaient aussi déjoué Darcy Kuemper au premier vingt, préalablement. Le gardien des Capitals a complété son match avec 24 arrêts sur 27 tirs, Jake Guentzel complétant la marque dans un filet désert.

Guentzel et Petry, tout comme Marcus Pettersson et Rickard Rakell, ont tous complété le match avec deux points.

À l’autre bout de la patinoire, le gardien Casey DeSmith n’a pas réussi le blanchissage, mais il a tout de même blanchi Ovechkin, qui n’a tenté qu’un seul tir au but. C’est finalement Marcus Johansson qui a déjoué le portier des vainqueurs, qui a réussi 24 arrêts dans la victoire.

Le «chevalier» du filet ralentit les Hurricanes

À Sunrise, le gardien Spencer Knight a complètement fermé la porte aux Hurricanes de la Caroline, aidant du même coup les Panthers de la Floride à l’emporter 3 à 0.

L’homme masqué des favoris de la foule a été parfait sur 40 lancers, pour signer son premier jeu blanc de la saison. Il a, entre autres, bloqué l’ensemble des 18 tirs dirigés vers lui en troisième période, en plus d’empêcher ses rivaux de toucher la cible en trois occasions sur l’avantage numérique.

Son vis-à-vis, Antti Raanta, a réussi 32 arrêts sur 35 tirs. Il a accordé le but de la victoire à Nick Cousins, au premier vingt. Aleksander Barkov, en avantage numérique, et Sam Bennett, tous deux au troisième engagement, ont aussi trompé sa vigilance.

C’est toutefois le défenseur Brandon Montour qui a eu la soirée la plus productive, lui qui s’est fait complice de chacune des réussites des siens.

Par ailleurs, cette victoire des Panthers représente la 783e en carrière de Paul Maurice à titre d’entraîneur-chef, lui qui a du même coup surpassé Al Arbour pour s’emparer du sixième rang de l’histoire de la Ligue nationale.