Cyberattaque chez Sobeys: des commerçants ne peuvent toujours pas passer leurs commandes

Depuis six jours, les marchands québécois sont incapables de passer des commandes dans le système de Sobeys, toujours en panne. Pendant que les tablettes se vident, les marchands se font museler par la maison-mère.

«Mon livreur de Sobeys est passé et il m’a dit “on s’est fait pirater !”», raconte l’employé derrière la vitre d’un Shell, dont les dépanneurs sont aussi les propriétés de Sobeys. «Moi je suis chanceux, j’ai passé une grosse commande la semaine dernière. Mais si ça continue, ça va se vider, c’est sûr.»

Au Québec, les enseignes IGA, IGA Express, Shell, Bonichoix, Tradition, Bonisoir, Voisin et les boutiques Rachelle-Béry sont toutes dépendantes du système de Sobeys pour leurs commandes.

«Nos comptoirs sont vides et nos tablettes dégarnies. Les clients sont mécontents et ne comprennent pas puisque Sobeys exige qu’on ne dise rien», raconte la propriétaire d’un Bonisoir, sous le couvert de l’anonymat (comme tous les gens cités dans ce texte).

Photo David Descôteaux

L’inquiétude grandit

Le Journal a visité plusieurs commerces affectés par ce que Sobeys continue d’appeler un «problème informatique», même si tous les indices pointent vers une cyberattaque. Si dans plusieurs IGA tout semble fonctionner comme d’habitude, on sent l’inquiétude grandir chez plusieurs marchands.

Photo David Descôteaux

«Pour les livraisons, c’est un gros problème. On ne peut rien commander. Si ça dure encore quelques jours, ça va devenir problématique. On ne sait pas ce qui se passe. On est dans le noir», raconte la propriétaire d’un Bonichoix sur la Rive-Nord.

Selon nos sources, Sobeys va envoyer des produits aux marchands, mais sur une base historique. «Le problème, c’est que nous allons recevoir de la marchandise non désirée, et c’est nous qui allons être pris avec ça ensuite», précise un marchand.

Même son de cloche au marché Tradition. «On commence à manquer de stock, mais on a des brokers d’autres compagnies qui nous dépannent, une chance», dit un commis. Sa collègue affirme que le magasin n’a pas le choix de s’adapter en attendant. «Mais on ne sait pas grand-chose. Et quand on sait quelque chose, on ne peut pas parler...»

Photo David Descôteaux

La loi du silence

Sobeys demande à ses marchands et employés de ne rien dire aux médias, ni sur leurs réseaux sociaux. D’ailleurs, plusieurs marchands rencontrés nous ont signifié que même s’ils savaient quelque chose, ils ne pourraient nous le dire. «On comprend entre les lignes qu’il s’agit d’une cyberattaque, mais jamais ils ne prononcent ce mot», nous a confié l’un d’eux.

«Il y a un gros manque de transparence depuis vendredi. Le lien de confiance est brisé entre certains marchands et la maison-mère. Nous, les marchands propriétaires, on perd de l’argent», déplore la propriétaire d’un Bonichoix.

Rappelons que Sobeys (détenue par Empire Company Limited) aurait subi une cyberattaque depuis vendredi dernier. Elle affecte les Sobeys et leurs marchands affiliés partout au Canada. Selon des rumeurs qui circulent, les pirates demanderaient 500 Bitcoins en rançon, soit une valeur d’environ 13,5 millions de dollars canadiens.

Empire Company n’a toujours donné aucune information depuis son laconique communiqué émis lundi, qui mentionnait un «problème informatique».