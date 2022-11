CARON, Denis



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 9 octobre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Denis Caron, époux de feu madame Cécile Lacroix, fils de feu Alexandrine Giguère et de feu Émile Caron. Il laisse dans le deuil sa fille Julie Caron (Patrick Codja); ses petits-enfants: Mathis, Maëva et Amélie; sa soeur Marguerite Caron (feu Guy Bureau); ses belles-soeurs: Louisette Létourneau (feu André Caron), Judith Reer (feu Jacques Caron) et Louise Brown (feu Raymond Caron); ainsi que les membres de la famille Lacroix, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs qui l'ont précédé dans la mort: Marcel, Lucia, Cécile, Madeleine, Georges, Roland, Jean-Marie, Gérard, Robert, André, Adrien, Jacques, Claire, Monique et Raymond. Sincères remerciements à madame Annie Ancelot pour son accompagnement exceptionnel auprès de Denis. Des remerciements chaleureux à tous les employés et les intervenants du Centre d'accueil Saint-Joseph pour la qualité des soins prodigués. Une profonde reconnaissance à tous ceux et celles qui ont accompagné Denis dans les dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Laura Lémerveil. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 12 novembre à 11 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".