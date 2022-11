GRENIER, Colette Turgeon



À son domicile de Québec, le 30 octobre 2022 à l'âge de 85 ans, est décédée paisiblement, entourée des siens, Madame Colette Grenier (née Turgeon) épouse de Monsieur Adrien Grenier, notaire honoraire. Originaire du quartier Saint-Jean-Baptiste à Québec, elle était la fille de feu Cécile Forgues et de feu Paul-Émile Turgeon. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 11 novembre 2022 de 17h à 19h,de 9h à 10h50.et de là au cimetière de St-Louis de Courville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Sylvie (Claude Chevrier), Yves (Simone Arseneau), Alain A. (Ari Virtanen), Philippe (Karine Chapleau); ses petits-enfants Jonathan Chevrier (Valérie Larouche), Marie-Pier Chevrier (Mathieu Vibert), Andrée-Anne Chevrier (Alain Lessard), Meggie Chevrier (Mathieu Lamarche-Pagé), Anne-Sophie Grenier (Philip Long), Charles Grenier, Nataniel Grenier, Dorian Grenier et William Graham ; ses arrière-petits-enfants Coralie, Ethan, Liam et Florence, ses belles-sœurs Berthe Grenier (feu André White), Pierrette Dussault (feu Robert Grenier) et Jeannine Grenier (Jacques Asselin), de même que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Elle était aussi la sœur de feu Charlotte, feu Micheline, feu Liliane et feu Gaétane Turgeon (Yvan Dussault). La famille tient à remercier le personnel des services à domicile du CLSC La Source (nord) pour son humanisme et les bons soins prodigués.