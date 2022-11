En vedette dans Au nord d’Albany: Zeneb Blanchet tire son épingle du jeu

À 19 ans, Zeneb Blanchet a déjà une carrière enviable truffée de rôles substantiels et de riches projets menés par des acteurs et des créateurs de grand talent. On la verra sous peu dans le film Au nord d’Albany de Marianne Farley, aux côtés de Céline Bonnier, et dans la seconde saison de la série Lou et Sophie, en janvier prochain.

« J’ai eu un coup de foudre pour la jeune Zeneb Blanchet qui est toute une actrice », a confié au Journal Céline Bonnier sur le tapis rouge du film Au nord d’Albany de la réalisatrice nommée aux Oscars (en 2019) Marianne Farley. Zeneb Blanchet y tient le rôle de Sarah, l’adolescente victime d’intimidation d’une maman impulsive qui tentera de la sauver en fuyant Montréal.

« Quand je pense que j’ai dû annuler ma première audition, car il y avait une grosse tempête de neige, se souvient la jeune actrice qui a eu un coup de foudre pour la réalisatrice. J’ai eu de la chance, ils m’ont rappelée, car ils n’avaient pas encore trouvé leur Sarah. »

Elle-même victime d’intimidation à l’école primaire, la comédienne explique avoir puisé dans son expérience pour jouer avec le plus de justesse possible. « Il y a toujours un moment, quand tu décides de faire un film, où tu te dis : je vais mettre de la beauté dans ce que j’ai vécu. » Fait amusant : la comédienne Kelly Depeault, qui interprète son intimidatrice, était alors sa colocataire. Elles ont donc pu répéter les scènes dans leur bulle pandémique.

Du métier

Zeneb Blanchet explique avoir commencé sa carrière à 8 ans avec le film Exil de Charles Olivier-Michaud. Puis, ne plus avoir arrêté de travailler, de l’âge de 13 ans à aujourd’hui. Entre autres moments marquants, elle cite sa participation à la pièce de théâtre La déesse des mouches à feu (2018) lorsqu’on a « décidé qu’une fille black avec des dreads pouvait être dans une histoire se déroulant en 1996 à Chicoutimi ».

« Cela m’habite dans tout ce que je fais, explique l’actrice lorsqu’on aborde le sujet d’une certaine responsabilité venant avec le fait d’être une jeune femme noire dans l’industrie. Même si je suis extrêmement choyée de pouvoir interpréter tous ces rôles et que je profite du fait qu’on veuille voir des gens de couleur à la télé, j’ai vraiment le désir de raconter des histoires tirées de mes expériences. Voilà pourquoi mon grand désir est d’être réalisatrice. »