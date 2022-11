Irlande: il voulait faire assassiner un couple de jeunes Québécoises

Un Irlandais a reconnu devant un tribunal de Dublin avoir engagé un tueur à gages pour assassiner un couple de jeunes Québécoises qui avait encouragé sa femme, rencontrée en jouant en ligne, à le laisser si elle était malheureuse.

«Tout ce que j'ai fait c'est me faire une amie et puis quelqu'un a essayé de me tuer», a affirmé Stéphanie Poirier au quotidien irlandais Sunday World.

Bryan Kennedy, 35 ans, a plaidé coupable cette semaine d’avoir sollicité un homme afin de tuer Mme Poirier et sa copine Clara Houde-Brunette.

Photo tirée de Facebook

Le couple de Thetford Mines, dans Chaudière-Appalaches, avait rencontré la femme de Kennedy, dont l’identité est protégée, sur une plateforme en ligne du jeu Donjons et Dragons, en 2019, selon le Sunday World.

Elles sont devenues amies et ont échangé des messages intimes, notamment sur le fait que la femme de Kennedy souhaitait le quitter.

«J'ai fait ce que n'importe quelle bonne amie aurait fait et j'ai dit “si tu n'es pas heureuse dans ta relation, tu devrais partir”», a mentionné Mme Poirier au Sunday World.

Or, Kennedy possédait le mot de passe du compte Facebook de sa femme et lisait les messages en temps réel.

«Cela a exaspéré Bryan. Plus mon amie et moi nous sommes rapprochées et plus nous avons échangé des messages [...] il est devenu complètement fâché», a poursuivi Mme Poirier.

Clara Houde-Brunette et elle ont alors offert à la femme de Kennedy de venir passer des vacances au Canada, loin de lui.

Les deux femmes n’ont pas répondu à la demande d’entrevue du Journal.

Photo Courtoisie, sundayworld.com

Tueur à gages

Kennedy se serait senti «trahi», selon ce qu’a raconté un sergent détective en cour lundi, a rapporté The Irish Times.

Le résident de Dublin se serait alors confié à un proche, dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication, qui lui a dit qu’il pourrait «régler le problème», a poursuivi le policier.

Pour ce faire, Kennedy a offert 8000 euros à cette personne. Puis, celle-ci a menacé Kennedy afin qu’il ajoute 2000 euros pour ses associés.

L’accusé était alors «pétrifié, terrifié et pleurait», a raconté le sergent détective en cour.

Le tueur à gages avait une photo du couple, leur adresse et une photo de la maison, selon ce qu’a révélé Mme Poirier au Sunday World.

«Je sursaute et me cache encore quand on frappe à la porte», a-t-elle raconté.

Admission

Lors de son arrestation par les forces de l’ordre au printemps 2020, Kennedy a admis avoir engagé ce tueur à gages pour éliminer le couple.

Il était toutefois revenu sur sa décision, disant au tueur à gages de garder l'argent et que le travail n'avait plus besoin d'être fait.

«À la fin de la journée, c'était juste une peine d’amour. Tu reçois les pires nouvelles possibles et tu commences à virer fou», s’est défendu Kennedy lorsqu’approché par le Sunday World.

Il risque jusqu’à 10 ans de prison. Il connaîtra sa sentence en janvier.

Bryan Kennedy a également plaidé coupable de possession de pornographie juvénile, retrouvée lors de la perquisition chez lui en 2020.