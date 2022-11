Jeux vidéo: baisse du nombre de joueurs au Canada

Le nombre de Canadiens qui jouent aux jeux vidéo a diminué depuis 2020, notamment en raison de la pandémie, mais ils sont plus nombreux à jouer en famille, selon une récente enquête de l’Association canadienne du logiciel de divertissement (ALD).

Les données de l’ALD montrent que le nombre de Canadiens qui ont indiqué jouer régulièrement à des jeux vidéo est passé de 64 % en 2018 à 61 % en 2020, avant d’atteindre 53 % en 2022. Ces derniers y consacrent également moins de temps, en moyenne 7,8 heures par semaine, comparativement à 9 heures en 2020.

Le plus haut pourcentage de joueurs se trouve en Colombie-Britannique, où 59 % de la population joue aux jeux vidéo. Au Québec, ils sont 50 % à avoir affirmé jouer régulièrement aux jeux vidéo (contre 57 % en 2020), à raison de 7,3 heures par semaine en moyenne (8 heures en 2020).

L’âge moyen des joueurs de jeux vidéo québécois est de 36,8 ans, soit le plus jeune à l’échelle du pays. La moyenne nationale est de 39,9 ans.

Pour Jason Hilchie, président et chef de la direction de l’ALD, la baisse du nombre de joueurs est notamment attribuable à la pandémie de COVID-19: «En 2020, avec le confinement, les gens jouaient aux jeux vidéo pour pouvoir interagir avec les autres. [...] On s’attendait à ce que le nombre diminue. Potentiellement à cause d’une sorte de fatigue d’être à l'intérieur. Les gens ont ensuite pris chaque opportunité d’aller dehors, de voyager et de faire d’autres choses».

En entrevue avec l’Agence QMI, M. Hilchie a souligné que le pourcentage de joueurs en 2022 reste similaire d’avant 2018 (soit 52 % pour 2016 et 2014).

Tisser des liens avec ses enfants

Si les Canadiens ne jouent plus autant qu’avant, les jeux vidéo «n’ont jamais été aussi importants dans la vie des gens qu’aujourd’hui», a affirmé Jason Hilchie.

«Les jeux vidéo ont procuré de la joie, un soulagement du stress et une occasion d’interagir avec les autres. En fait, notre sondage a révélé que l’un des changements les plus importants dans l’utilisation des jeux vidéo, c’est qu’elle devient de plus en plus sociale», a-t-il expliqué.

Selon lui, l’un des éléments les plus importants du sondage est que les Canadiens jouent de plus en plus en ligne, et donc bâtissent des communautés, et passent plus de temps avec leur famille et leurs amis grâce aux jeux.

En effet, 74 % des parents qui jouent à des jeux vidéo disent y jouer avec leurs enfants, soit une augmentation de 9 % au cours des deux dernières années. Ces derniers le font notamment parce qu’ils trouvent ça amusant (49 %) et parce qu’ils considèrent que c’est une bonne occasion de tisser des liens (49 %).

L’étude a été menée auprès de 3091 personnes entre le 20 et le 31 mai 2022.