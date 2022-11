La signature d’une entente importante avec la Davie attendue avant la fin de l’année

La signature de l’entente faisant de Chantier Davie le troisième partenaire de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN) pourrait être annoncée avant la fin de l’année 2022, a laissé entendre aujourd’hui le ministre Jean-Yves Duclos.

Cette entente permettra au chantier d’avoir accès à des contrats totalisant 10 G$ jusqu’en 2040.

«On attend l’annonce et la signature finale de l’entente-cadre d’ici la fin de 2022. La signature de cette entente lancera le début d’un pôle maritime mondial, d’une envergure qui rendra fiers tous les pionniers de l’industrie maritime du Québec», a déclaré le ministre de la Santé du gouvernement fédéral et responsable de la région de Québec lors d’un colloque réunissant les acteurs de la construction navale au Centre des congrès de Québec.

Cette entente-cadre, qui fait actuellement l’objet de négociations, fixera les modalités pour accélérer la fabrication de navires dont a besoin le Canada. Plus tôt en journée, le ministre de l’Éducation et responsable de la région Chaudières-Appalaches, Bernard Drainville, a confirmé que le gouvernement de la CAQ serait présent pour la mise à niveau du chantier qui est préalable au début de la construction des navires.

En 2019, le gouvernement fédéral s’est engagé à renouveler la flotte de la Garde côtière canadienne et il a annoncé qu’il intègrerait un troisième partenaire stratégique chargé de construire six brise-glaces de programme et la construction d’un brise-glace polaire.

«Ces sept navires seront les plus gros, les plus modernes jamais construits au pays.

Le partenaire sera aussi chargé de la construction de deux nouveaux traversiers pour desservir les Îles-de-la-Madeleine et les provinces maritimes», a rappelé M. Duclos.