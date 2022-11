Lancement réussi de la biographie de Claude Raymond, Frenchie

Claude Raymond, ancien lanceur du baseball majeur, notamment avec les Expos, et analyste de baseball à la télévision et à la radio sur le réseau des Expos, a procédé au lancement de son livre, Frenchie. En 1971, André Dion, Jacques Trahan et Louis McNulty ont collaboré avec Claude pour mettre sur pied le Fonds Claude-Raymond, qui vient en aide aux jeunes athlètes amateurs.

Lors du lancement du livre Frenchie, on pouvait voir l’auteur Martin Robitaille, Claude Raymond et André Gagnon, éditeur des Éditions Hurtubise.

Claude Raymond, qui s’est joint aux Expos en 1969, est entouré de Réjean Houle et Yvon Lambert.

Claude Raymond était heureux de saluer son bon ami, l’humoriste Mario Jean, ainsi que l’un des meilleurs receveurs du baseball junior, Jacques Larivière.

L’ancien président fondateur de RDS, Gerry Janneteau, est en compagnie de Claude Raymond, Perry Giannias, un réputé collectionneur d’items des Expos, Patrick Messier, l’excellent jeune joueur de baseball, et son paternel, Alex Messier.

Claude Raymond est entouré de son grand ami et premier receveur dans l’organisation des Braves, Yvan Dubois, et de son partenaire aux matchs des Expos à la télévision, René Pothier.

Cette semaine, le maire de Terrebonne et son équipe ont célébré leur premier anniversaire d’élection. Le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy, est entouré des membres de son équipe, Robert Auger, Claudia Abaunza et Daniel Aucoin.

Les sœurs Anouk et Karianne Bégin ont fait partie de l’équipe des Suprêmes de Saint-Léonard qui a remporté cette année le Championnat du monde de patinage synchronisé alors que 19 pays y ont participé.