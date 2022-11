Le Bitcoin a perdu plus 60 000$ de valeur en 1 an

Le Bitcoin n’a pas échappé à la mauvaise journée à Wall Street, mercredi, et se chiffre quelques minutes avant la fermeture à 21 200$.

Depuis un an, cette monnaie continue d’accumuler les mauvaises séances et a perdu près de 75% de sa valeur passant de 83 000$ à 21 000$.

La cryptomonnaie la plus populaire depuis les dernières années a perdu 14% en 24 heures, soit l’équivalent de plus de 3500$.

Le bitcoin se retrouve à son plus bas niveau en deux ans.

Selon certains experts, cette chute est expliquée parce que la plateforme de cryptomonnaies FTX a perdu plus de 30% de sa valeur dans la nuit de mardi à mercredi et a affecté le bitcoin et l’ether.

La déconfiture de FTX

La débâcle de la plateforme de cryptomonnaies FTX, pourtant dirigée par l'un des personnages les plus en vue du secteur, représente un nouveau signal d'alarme pour un secteur tout jeune encore régulièrement secoué par des faillites et déjà malmené par le contexte économique.

FTX valait 32 milliards de dollars en début d'année.

Son fondateur, Sam Bankman-Fried, a été comparé à un chevalier blanc quand il a proposé en juin de venir à la rescousse des sociétés liées aux devises numériques BlockFi et Voyager Digital. Quand il ne militait pas pour une réglementation accrue à Washington.

Mais il a suffi de quelques doutes sur les comptes de FTX après l'article d'un site spécialisé et les tweets du patron d'un rival de la plateforme, Changpeng Zhao, de Binance, pour précipiter des retraits massifs.

Changpeng Zhao, affirmant que FTX lui avait demandé de l'aide en raison d'une «importante crise de liquidités», a signé mardi une lettre d'intention pour racheter la plateforme.

Les déconvenues de FTX «montrent que les liquidités sur les plateformes de cryptomonnaies sont très variables», remarque de son côté Dan Dolev, analyste pour Mizuho, en soulignant qu'il y a en fait «très peu de capitaux» derrière.

La rapide disgrâce de FTX «est un signal d'alarme» pour la plateforme américaine Coinbase, par exemple, qui propose principalement d'échanger des jetons et devises numériques, avance-t-il dans une note.

Les adeptes des cryptomonnaies et des technologies associées à la blockchain sont habitués à la succession de périodes de grand faste et de déconvenues depuis le lancement du bitcoin en 2009.

La valeur du marché des cryptomonnaies est montée jusqu'à 3000 milliards de dollars en novembre 2021, avant de repasser sous le cap symbolique des 1000 milliards de dollars en juin.