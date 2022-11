Photos courtoisie

Le promoteur Roger Paradis (Groupe Pro-0Expo) était fier de m’annoncer le retour du Salon des artisans de Québec pour une 17e année. L'incontournable événement des métiers d'art se tiendra à nouveau au Centre de foires de Québec cette fois du 25 novembre au 4 décembre. Près de 150 artisans passionnés et talentueux seront sur place pour vous faire découvrir objets artisanaux, œuvres d'art uniques et produits du terroir. La Zone agroalimentaire sera aussi de retour au Salon 2022 avec ses produits uniques satisfaisant votre petit côté épicurien. Notez qu’à nouveau aussi l’entrée et le stationnement au Centre de foires seront gratuits pour la durée du salon, histoire d’y retourner à quelques reprises. Renseignements : https://groupeproexpo.com/artisans/.

Un modèle inspirant

Photo courtoisie

La ville de Lévis peut compter sur un centenaire de plus. Philippe Lehouillier, de l’arrondissement St-Romuald à Lévis, a célébré, le 5 novembre dernier, ses 100 ans. Avec un tel nom de famille à Lévis, on est en droit de se demander s’il y un lien de parenté entre ce natif de Ste-Claire (Bellechasse) et le maire actuel de Lévis, La réponse est oui. Il s’agit de son père. Philippe Lehouillier est encore très autonome. Il fait encore quelques petits travaux autour de sa résidence et conduit encore sa voiture. Marié à l’âge de 22 ans avec feu Éiiane Picard, qui en avait 18 (décédée en 2014), le couple a eu 11 enfants dont évidemment Gilles, maire de Lévis, qui n’hésite pas à qualifier son père de modèle inspirant. M. Lehouillier a travaillé à l’Hôtel-Dieu de Lévis (chaufferie) et aux chantiers maritime Davie de Lauzon (ingénieur mécanicien au fil des ans. Joyeux centenaire M. Lehouillier. Sur la photo, on retrouve à l’avant-plan, Philippe Lehouillier et Thérèse Roberge. À l’arrière, Gilles Lehouillier et ses deux fils Étienne et Vincent.

Cocktail du 40e du Pivot

Photo courtoisie

Vincent Gagné (à gauche sur la photo), directeur IGA des Sources Beauport et Frédérik Gaudreault (à droite), directeur IGA des Sources Boischatel, ont accepté la coprésidence d’honneur du Cocktail 40e anniversaire du Pivot qui aura lieu le mercredi 30 novembre, de 17h30 à 20h, à l'Espace Saint-Grégoire sous une formule de « l’entrée au dessert » avec une dégustation 5 services avec accords/mets et bières de microbrasserie. Le Pivot profitera de ce cocktail pour effectuer le lancement des capsules vidéo promotionnelles du 40e. Les billets, au coût populaire de 40 $, pour souligner les 40 ans d’implication sociale et communautaire du Pivot à Beauport et la grande région de Québec, sont disponibles en ligne au https://lepivot.org/ ou au 418 666-2371.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 9 novembre 1972. Le Canada lance Anik A-1 (photo), le premier satellite géostationnaire national au monde. Il a acheminé des appels téléphoniques, des données et des signaux de télévision sur 12 canaux utilisant la bande de fréquences 6/4 GHz pendant plus de dix ans.

Anniversaires

Photo courtoisie

Charlotte Cardin (photo), chanteuse montréalaise finaliste de La Voix en 2013, 28 ans...Marie-Ève Janvier, chanteuse, interprète et animatrice radio, 38 ans... Dominique Maltais, double médaillée Olympique en snowboard cross et 5 fois détentrice du Globe de cristal, 42 ans... David Duval, golfeur de la PGA, gagnant du British Open en 2001, 51 ans...John McGrath, ex-animateur radiophonique de Québec (Radio Bible), 73 ans...Michel Pagliaro, auteur-compositeur-interprète québécois, 74 ans...Claire Lepage, chanteuse québécoise, 78 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 9 novembre 2002 : Alex Légaré (photo) 75 ans, qui a dirigé les destinées du Tournoi pee-wee de Québec pendant 26 ans... 2019 : Ginette Guay, 63 ans, comédienne et actrice de Québec et conjointe de Jean-Jacqui Boutet... 2018 : James Greene, 91 ans, acteur américain... 2017 : John Hillerman, 84 ans, acteur américain connu pour son personnage de Jonathan Higgins (Magnum)... 2015 : Tommy Hanson, 29 ans, ex-lanceur du baseball majeur (2009 à 2013) avec Atlanta et Los Angeles... 2007 : Yves Asselin, 52 ans, communicateur, consultant et pigiste... 1991 : Yves Montand, 70 ans, chanteur et acteur français... 1970 : Charles de Gaulle, 79 ans, ex-président de la France (de 1958 à 1969) et général français... 1940 : Neville Chamberlain, 71 ans, homme d’état, Premier ministre de Grande-Bretagne de 1937 à 1940.