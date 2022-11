Matthew Stafford jouera-t-il dimanche?

Les Rams de Los Angeles pourraient avoir subi une lourde perte, puisque le nom du quart-arrière Matthew Stafford a été inscrit au protocole des commotions cérébrales, mardi.

L’entraîneur-chef Sean McVay en a fait l’annonce en conférence de presse, mercredi, à quelques jours du match de dimanche contre les Cardinals de l’Arizona.

«Il suit le protocole. Nous irons un jour à la fois avec lui, a indiqué le pilote. C’est ce que nos experts médicaux ont jugé préférable après avoir recueilli des informations. C’est une décision intelligente et juste.»

«C’est plus important pour la personne que pour le joueur dans ce genre de cas, comme on le sait. Personne n’est plus compétitif et n’a plus envie d’être avec ses coéquipiers que Matthew», a ajouté McVay.

Les Rams (3-5) avaient l’occasion de retrouver une fiche de ,500 dimanche dernier, mais ils se sont écroulés par la marque de 16 à 13 devant les Buccaneers de Tampa Bay. Stafford s’est d’ailleurs fait plutôt discret en ne complétant que 13 de ses 27 tentatives de passe pour des gains de 165 verges et un majeur.

La deuxième saison à Los Angeles du quart-étoile est beaucoup moins convaincante que la première. Après huit matchs, Stafford a décoché huit relais pour des touchés et commis autant d’interceptions. Ses 1928 verges par la voie des airs ne lui confèrent que le 15e rang de la NFL à ce chapitre.