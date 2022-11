«On se tire dans le pied» - D.J. Smith

Les Sénateurs d’Ottawa ont perdu une autre rencontre, mardi, et la pression sur les épaules de l’entraîneur-chef D.J. Smith est loin de s’estomper.

• À lire aussi: Une suspension pour Juraj Slafkovsky?

• À lire aussi: Slafkovsky mérite-t-il une suspension?

La formation ottavienne constitue une déception en ces premières semaines de la saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Elle occupe la cave de la section Atlantique et ne compte que quatre victoires, ayant encaissé six revers consécutifs. La défaite de 6 à 4 aux mains des Canucks de Vancouver n’a fait qu’ajouter à la série de frustrations de l’équipe. Une mauvaise troisième période, au cours de laquelle les «Sens» ont accordé quatre buts, montre qu’il y a encore beaucoup de boulot à abattre.

«Actuellement, c’est clair qu’on joue de manière trop tendue. Lorsque vous avez confiance, vous effectuez le bon jeu et vous restez en avant de l’adversaire. Dès que nous sommes tombés en retard au pointage, on a commencé à essayer de tout faire soi-même et ça s’est empiré. C’est la même histoire, on se tire dans le pied», a déploré Smith en conférence d’après-match.

Si Ottawa veut revenir dans le coup, ses porte-couleurs devront être plus constants, déterminés et opportunistes. Au classement, le portrait est déjà délicat pour le club accusant un retard de sept points sur une place en séries éliminatoires.

«Nous aurions pu inscrire quatre ou cinq buts au deuxième vingt. Il faut persister et nous ne l’avons pas fait suffisamment longtemps», a évalué Smith.

Cam Talbot fait son «mea culpa»

De son côté, le gardien Cam Talbot tente toujours de retrouver ses repères après avoir été tenu à l’écart par une fracture aux côtes. Il a repris le collier en remplaçant Anton Forsberg au cours de l’affrontement de jeudi face aux Golden Knights de Vegas, mais les deux départs suivant ses débuts avec les Sénateurs se sont conclus par des défaites. Avec un taux d’efficacité inférieur à ,900, il croit pouvoir en faire beaucoup plus.

«Je pense que c’est moi qui aurais dû répondre aux questions et non pas d’autres gars, a-t-il affirmé au quotidien "Ottawa Sun", qui a pu l’interroger, même s’il ne devait pas prendre la parole après le match de mardi. Il faut leur donner le crédit, car ils ne vont jamais placer un joueur dans l’embarras publiquement. Mais bon, parfois, vous devez assumer vos responsabilités dans ces situations. Je crois que nous avons suffisamment bien joué pour l’emporter, sauf que nous n’avons pas eu droit à l’effort requis de ma part.»

Les Sénateurs visiteront les Devils du New Jersey, jeudi.