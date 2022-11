Stationnement : 228 constats d'infraction annulés en raison de la panne de l'application Copilote

L’application Copilote, qui permet de payer en ligne son stationnement, est à nouveau fonctionnelle, a annoncé la Ville de Québec qui promet d'annuler 228 constats d'infraction injustifiés depuis samedi en raison de la panne.

Toutes les contraventions émises pour le non-paiement d’une borne de stationnement entre le samedi 5 novembre et le mardi 8 novembre, seront « automatiquement annulées », a-t-on confirmé par voie de communiqué mercredi matin.

Les citoyens qui ont reçu un constat d’infraction de 54 $ durant cette période pour « ne pas avoir acquitté le coût du stationnement », n’ont donc pas à effectuer le paiement. Ceux qui ont déjà payé devraient normalement être remboursés. La Ville se prive ainsi de revenus d’un peu plus de 12 300 $.

La panne est survenue en raison d’un « script lancé par les équipes d’exploitation », ce qui avait provoqué un arrêt temporaire du service, explique-t-on.

La situation a enfin été corrigée et la Ville assure qu’une telle problématique ne surviendra plus dans le futur grâce à l’ajout d’un « mécanisme » qui permettra d’éviter de compromettre le service lors de telles manœuvres.

Mea culpa de Marchand

Mardi, le maire Bruno Marchand avait indiqué qu’il n’était pas du tout heureux de la façon dont la Ville avait géré ce dossier, sur le plan des communications.

« Quand on sort un communiqué de presse ce matin (mardi) sur Copilote, je ne suis pas satisfait. On le sait depuis plusieurs jours...On aurait dû le sortir avant. C’est ça la Ville que je souhaite, c’est une ville qui communique. On apprend à être plus proactifs », avait-il dit.