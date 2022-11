L’édition 2022 de la campagne de financement annuelle Petit train va loin de la Fondation Plein potentiel, qui consistait à acheter l’un des quelque 200 kilomètres de rail séparant Portneuf et Charlevoix, c’est-à-dire le territoire couvert par la Fondation Plein potentiel, à commanditer l’un des wagons de la campagne, ou encore à apposer son nom sur l’une des gares se trouvant sur le trajet du petit train, s’est conclue de belle façon lors d’un évènement-bénéfice aux saveurs de l’Halloween, le 27 octobre dernier. La campagne 2022 a généré des profits de 112 000 $ qui serviront à soutenir les personnes qui présentent une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et leurs familles dans la Capitale-Nationale. Seulement depuis janvier 2022, la Fondation a déjà remis plus de 162 000 $ en dons aidant ainsi 149 familles et 7 projets majeurs au profit d’un grand nombre de personnes vivant avec une DI ou un TSA. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Josiane Marmet, Stéphanie Moreau, Christine Moisan, Guillaume F. Gadoury, Michel Goulet, Lisane Boisvert, Samuel Tremblay et Christine Bourret.

Le 6e Défi 808 Bonneville, présenté les 16 et 17 septembre derniers, à Mont-Tremblant, et qui a permis d’amasser quelque 400 000 $, a une fois de plus permis à la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) de remettre de nombreuses bourses. Ce sont plus précisément 53 étudiantes et étudiants-athlètes émérites qui se partagent une somme totale de 173 000 $ octroyée par 21 parrains ou partenaires de l’évènement. Parmi ces athlètes, notons : Éli Bouchard (surf des neiges), de Lac-Beauport, Marianne Théberge (vélo de montagne) et Frédérique Pérusse (biathlon), tous deux de Lévis ; Frédéric Boucher (ski acrobatique bosses) et Mathis Beaulieu (triathlon), tous deux de Québec, Justin Bergeron (patinage de vitesse courte piste), d’Alma et Jérôme Gauthier (cyclisme sur route) d’Amos. Sur la photo, les boursières et boursiers présents lors de la remise en compagnie de leurs parrains.

Bravo au professeur Claude Lafleur (photo), retraité de la Faculté de philosophie de l’Université Laval, qui a obtenu le titre de professeur émérite pour saluer sa carrière remarquable dans le champ des études médiévales. M. Lafleur est une sommité internationale en matière d’enseignement de la philosophie à Paris au XIIIe siècle. Les travaux de recherche du fondateur du Laboratoire de philosophie ancienne et médiévale en 1992 ont porté sur des textes inédits sur la naissance des universités et sur de grands penseurs, dont Boèce, Thomas d’Aquin, Pétrarque et Abélard. Au cours de sa carrière prolifique de plus de 30 ans à l’Université Laval, il a été l’auteur de 109 parutions en six langues et a donné quelque 80 cours et plus de 30 séminaires.

Le 10 novembre 2017. Roberto Luongo remporte sa 455e victoire en effectuant 24 arrêts pour aider les Panthers de la Floride à vaincre les Sabres de Buffalo 4-1 au KeyBank Center. Luongo dépasse Curtis Joseph au 4e rang de la liste pour les plus de victoires de tous les temps de la LNH.

Jon Rahm (photo), professionnel espagnol de la PGA (golf) classé numéro 5 mondial, 28 ans...Yanik Guillemette, président et fondateur de Outgo.com, 40 ans...Eddie Irvine, ex-pilote de Formule 1, 57 ans...Larry Parish, joueur de baseball américain (1974-88) avec les Expos de 1974 à 1981, 69 ans...Jenny Rock, chanteuse (Doliou Doliou St-Tropez) 76 ans.

Le 10 novembre 2020 : Gilbert Rousseau (photo), 71 ans, pionnier québécois dans le monde de la vente d’équipement de hockey et fondateur de l’enseigne Sports Rousseau... 2015 : Helmut Schmidt, 96 ans, chancelier de la République fédérale d'Allemagne de 1974 à 1982... 2015 : Allen Toussaint, 77 ans, musicien et compositeur légendaire de la Nouvelle-Orléans (Lady Marmalade)... 2014 : Jacques Bertrand, 61 ans, ex- animateur radio (Macadam Tribus) qui aura passé plus de 32 ans à Radio-Canada... 2014 : Orlando Thomas, 42 ans, ex-demi de sûreté des Vikings du Minnesota (NFL)... 2006 : Jack Palance, 87 ans, acteur américain d'origine ukrainienne... 1992 : Chuck Connors, 71 ans, acteur, a déjà porté les couleurs des Royaux de Montréal... 1985 : Pelle Lindberg, 26 ans, gardien de buts suédois des Flyers de Philadelphie... 1912 : Louis Cyr, 49 ans, l'homme le plus fort de tous les temps selon ses admirateurs.