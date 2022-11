Plus de 23 milliards $ déposés par les Québécois dans un CELI en 2021

Si nombre de Québécois ont profité de la pandémie pour entreprendre de coûteux travaux de rénovation, tout indique qu’ils en auront aussi profité pour garnir – comme jamais – leurs bas de laine, à l’abri de l’impôt.

Selon les données compilées par l’Agence du revenu du Canada (ARC), à la demande du Journal, les Québécois ont considérablement accru en 2021 leurs placements dans leur Compte d’épargne libre d’impôts (CELI), pour atteindre un record de 23,6 milliards de dollars.

Sylvain De Champlain

Planificateur financier

« Dans notre industrie, les années de pandémie furent effectivement exceptionnelles, confirme Sylvain De Champlain, planificateur financier et président de De Champlain Groupe financier, à Montréal. Nous sentions que quelque chose se passait. Vos données viennent nous le confirmer. »

De fait, un tel niveau de contributions au CELI dans une même année (23,6 G$) n’avait jamais été atteint. Ce montant constitue une hausse de 20,05 % par rapport à l’ensemble des cotisations enregistrées au Québec en 2020 (19,6 G$), lesquelles étaient aussi en hausse de 17,26 % par rapport à 2019.

Bond de 41 % en deux ans

Si l’on compare ce niveau de contribution au CELI à celui que l’on retrouvait avant la pandémie, la différence s’avère encore plus marquée. On parle, pour 2021, d’une progression de 41 % par rapport aux 16,74 G$ qu’avaient investis les Québécois dans leur CELI en 2019.

Sylvain De Champlain rappelle que, dès le début de 2020, les mesures de restrictions mises en place par les autorités de la Santé publique limitaient considérablement les occasions de dépenses des Québécois. « Sans possibilité de voyager, de voir des spectacles, ou de magasiner, ne restaient plus que Netflix, Amazon et la SAQ pour qui souhaitait dépenser ! »

L’inquiet et le pragmatique

À ces restrictions imposées, le planificateur financier tente deux autres explications.

Une première, psychologique, voudrait qu’en période d’incertitude, les individus plus inquiets soient portés à se faire naturellement plus économes pour pallier la possibilité que les choses ne s’aggravent encore plus.

Une dernière, plus pragmatique, serait liée aux performances remarquables qu’ont permises les cours boursiers en 2020 et 2021.

« Mon impression est que de tels rendements ont pu en convaincre plusieurs d’investir davantage dans leur CELI. »

Le même phénomène fut d’ailleurs observé dans les contributions au Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) des Québécois.

En 2021, pas moins de 16,5 milliards de dollars se sont ajoutés à leurs REER, une croissance de 12,5 % par rapport à 2020. En 2020, le total des contributions REER s’élevait à 14,7 milliards de dollars. Il s’agissait d’une hausse de 21,7 % par rapport à 2019.